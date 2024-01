Onde ir este verão: Uma dúzia de ideias de destinos

Globalmente, as chegadas internacionais já atingiram 80% dos níveis pré-pandémicos no primeiro trimestre de 2023, e espera-se um verão forte no Hemisfério Norte, de acordo com a Organização Mundial do Turismo da ONU.

Isto significa que planear umas férias de verão este ano pode representar um desafio para os viajantes, uma vez que os voos para muitos destinos estão a encher e algumas companhias aéreas estão a cobrar tarifas aéreas recorde. Os hotéis e as propriedades para aluguer também estão a esgotar em locais populares.

Por isso, se ainda está a pensar em tirar férias de verão, aja rapidamente e considere as seguintes ideias de destinos para começar:

Madrid, Espanha

Madrid é "a capital mais subestimada" da Europa, diz Jack Ezon, fundador e sócio-gerente da EMBARK Beyond, uma empresa de consultoria de viagens de luxo. A cidade oferece uma cena gastronómica agitada e compras fabulosas, "tudo por uma fração do custo dos seus vizinhos mais famosos".

A arte e a cultura da cidade são de classe mundial; os museus do Prado e Reina Sofia são apenas duas das muitas ofertas culturais da cidade. Ezon também considera Madrid a "base perfeita" para explorar outros destinos espanhóis famosos, como Toledo, Segóvia e Sevilha.

Cidade de Nova Iorque

Talvez a maior história da Big Apple este verão seja a celebração em toda a cidade do 50º aniversário do nascimento do hip-hop, a 11 de agosto de 1973, pelo DJ Kool Herc numa festa de aniversário no Bronx.

A celebração do aniversário inclui exposições no Bronx Terminal Market, na Biblioteca Pública de Nova Iorque, no Museu da Cidade de Nova Iorque, no Centro Cultural das Caraíbas, no Instituto da Diáspora Africana e na Biblioteca Pública de Queens, bem como um microfone aberto a 30 de junho na Biblioteca de Columbus e a excursão de três horas da Hush Tours "birthplace of hip-hop", que visita o Harlem e o Bronx.

Cidade do Cabo, África do Sul

Considerada por muitos como a cidade mais bonita do mundo - lar da Table Mountain e da Reserva Natural de Cape Point, entre muitos pontos turísticos deslumbrantes - a Cidade do Cabo oferece um valor maravilhoso em comparação com destinos de férias de verão mais caros e lotados na Europa e no Mediterrâneo. Também oferece restaurantes de classe mundial, excursões a várias quintas ou propriedades vinícolas próximas e oportunidades para fazer parapente, rapel, nadar com focas e andar de caiaque com pinguins.

Região do Piemonte, Itália

Em vez da lotada Costa Amalfitana da Itália, siga para noroeste, para Piemonte, diz Jen Tenzer, outra consultora de viagens da EMBARK Beyond. A região "tem de tudo - acomodações de luxo, castelos antigos, restaurantes com classificação Michelin e vistas deslumbrantes". O restaurante Piazza Duomo, instalado num palácio em Alba, detém as cobiçadas três estrelas Michelin, bem como uma estrela verde para a sustentabilidade. Outras diversões possíveis incluem visitas a vinhas e até caça às trufas no verão.

Los Angeles, Califórnia

Tinseltown está a assinalar o seu próprio aniversário importante: o centenário do seu icónico letreiro de Hollywood, erigido em 1923 por 21.000 dólares pelo editor do Los Angeles Times, Howard Chandler, como um cartaz para o seu empreendimento imobiliário de luxo em Hollywoodland. Para ver o letreiro de graça, faça uma caminhada no Griffith Park, Runyon Canyon ou Bronson Canyon, ou pare no reservatório do Lake Hollywood Park para um passeio ou piquenique e uma vista direta do letreiro.

Peru

Jennifer Tombaugh, presidente do Tauck, um operador turístico, recomenda o Peru, onde os protestos políticos do início do ano diminuíram; o aviso de viagem do Departamento de Estado dos EUA para o Peru está agora ao mesmo nível de Espanha e do Reino Unido.

O dólar é forte aqui e, como diz Tombaugh, "os peruanos estão a receber os viajantes de volta de braços abertos". As principais atracções incluem a capital Lima, onde existe uma cena gastronómica de renome mundial, o Vale Sagrado dos Incas nos arredores de Cusco e Machu Picchu, um Património Mundial que a UNESCO considera "provavelmente a mais espantosa criação urbana do Império Inca no seu apogeu".

Santa Fé, Novo México

Santa Fé nunca está lotada, de acordo com Janel Carnero, consultora de viagens da EMBARK Beyond, que recomenda uma visita à mais antiga capital de estado dos Estados Unidos, fundada em 1610. A rica história das culturas hispânica, nativa americana e anglo-saxónica de Santa Fé pode ser vista na sua arte, arquitetura, gastronomia e tradições.

Os visitantes podem "respirar o ar fresco dos mercados locais", diz Carnero, "ver um artista local criar uma obra-prima mesmo à sua frente" e ser capturados pelo "pôr do sol e pelas estrelas". Entre os mercados, o Mercado dos Artistas de Santa Fé realiza-se aos sábados de março a dezembro e o Mercado dos Agricultores de Santa Fé aos sábados e terças-feiras.

Viena, Áustria

Viena está preparada "para ser um dos principais destinos da Europa, uma cidade interior/exterior que é multicultural e celebra a sua história, música, arte e cenas gastronómicas", afirma a Virtuoso, uma rede global de agências de viagens especializada em viagens de experiência e de luxo.

Este ano marca o 150º aniversário da Feira Mundial de Viena de 1873; o 200º aniversário da fundação do mundialmente famoso fabricante de vidro vienense Lobmeyr; e o 300º aniversário da abertura do palaciano Museu Belvedere, todos celebrados com exposições especiais.

Buenos Aires, Argentina

Esta cidade deslumbrante e cosmopolita é a capital da Argentina, a capital cultural da América Latina e a capital mundial do tango, para não falar do local de nascimento do Papa Francisco. Também tem muitos hotéis fantásticos, incluindo o Alvear Icon Hotel & Residences em Puerto Madero, um bairro animado que já foi um porto. E, talvez o mais importante, a cidade oferece uma excelente relação qualidade/preço, em parte porque será a época de inverno/baixa durante o verão do Hemisfério Norte.

Malta

Este paísinsular ao largo da costa de Itália oferece uma combinação única de culturas mediterrânicas e árabes. É o lar de três locais classificados como Património Mundial pela UNESCO, incluindo templos megalíticos que datam do 4º milénio a.C. E a capital fortificada de Valletta, outro sítio da UNESCO, é "uma das áreas históricas mais concentradas do mundo".

O arquipélago também oferece oportunidades para jantar, velejar e vida nocturna, bem como numerosos locais religiosos. Partes da série "Game of Thrones" foram filmadas aqui; os fãs podem visitar os locais.

Tailândia

A Tailândia oferece um ótimo refúgio "dos pontos turísticos apinhados da Europa", diz Deborah Gellis, da EMBARK Beyond. Os destaques aqui incluem estâncias balneares como Koh Samui e Phuket, a movimentada capital nacional de Banguecoque e a província do norte de Chiang Rai, famosa pelos seus templos budistas.

Embora o verão seja a estação das chuvas, Gellis diz que os aguaceiros são muitas vezes breves e intermitentes. Os voos para a Tailândia podem ser caros devido à capacidade limitada, mas uma vez lá chegados, o preço é excelente.

Albânia

A Albânia é uma joia do Mediterrâneo que deverá estar menos cheia este verão do que a Grécia e a Croácia, diz João Donadel, outro consultor de viagens da EMBARK Beyond. Tem uma costa deslumbrante com praias imaculadas; Butrint, Património Mundial da UNESCO, que já foi uma colónia grega e uma cidade romana, mais tarde abandonada durante a Idade Média; e ainda oportunidades para fazer caminhadas, trekking e explorar o ar livre.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com