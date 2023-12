Onde comer em Chicago neste momento

Com uma mistura de locais de bairro incríveis, experiências gastronómicas únicas e clássicos da velha guarda, Chicago tem o itinerário gastronómico perfeito para cada viajante.

Mas isso também é parte do problema. Há tantas coisas fantásticas a acontecer em Chicago neste momento que pode ser uma verdadeira dor de cabeça navegar por tudo isso e certificar-se de que está a comer o que é verdadeiro, em vez de um dos muitos imitadores ou penduras.

Assim, de chefs famosos a barracas de beira de estrada, aqui está o seu guia para o melhor de Chicago.

Como visto na TV

Chicago está definitivamente a ter um momento de destaque nos meios de comunicação social. Se estiver à procura de uma refeição de um Iron Chef recém-coroado, dirija-se a um dos locais de Stephanie Izard, incluindo Girl and the Goat ou Duck Duck Goat (embora se estiver à procura de reservas de última hora, será melhor pedir um hambúrguer de cabra de 30 cm de altura no Little Goat Diner, mais informal).

Quer experimentar a magia do México através de Rick Bayless? O seu mais recente restaurante, Leña Brava, serve pratos inspirados em Baja, quentes de um grelhador gigante a lenha no West Loop.

Ou, se for um fã do Top Chef, há o Parachute, onde a finalista da nona temporada, Beverly Kim, criou uma mistura inspirada de sabores coreanos que impressionou todos os críticos da cidade.

A recente concorrente de Izard para o título de Iron Chef (e também finalista do Top Chef), a chef Sarah Grueneberg, tem o Monteverde, que oferece pratos de massa caseiros que são simplesmente os melhores, em qualquer lugar.

O melhor dos bairros

Chicago é conhecida como uma cidade de bairros e, consequentemente, cada bairro geralmente tem um restaurante incrível: Só é preciso saber onde procurar.

Se não sair do centro da cidade, está a perder uma excelente comida.

Vai para a Gold Coast? O 3 Arts Club Café é um país das fadas completo com lustres gigantes e fontes cintilantes.

Logan Square? O Billy Sunday, um bar escuro que lembra a velha Chicago, mas que tem a melhor seleção de scotch e amaro da cidade, serve petiscos de bar fantásticos.

Passeando pelo Lincoln Park? O Boka está ao seu lado, com uma sala de jantar deslumbrante e um menu de tirar o fôlego do astro da culinária Lee Wolen (peça o frango assado, e não, não estamos brincando).

Ravenswood é o lar de algumas das melhores pizzas de Chicago - não, não é esse tipo, o tipo italiano fino como papel - no Spacca Napoli.

Se se encontrar no Wicker Park, repleto de hipsters, o Taxim está a servir cozinha moderna de inspiração grega (pato assado no espeto com molho de iogurte e acelga em conserva, robalo do mar Egeu inteiro assado com folhas de dente-de-leão) que é totalmente diferente do que encontrará na Greektown.

Brunch até cair

Pode ser difícil conseguir uma reserva na cervejaria com estrela Michelin Band of Bohemia, mas os moradores do bairro sabem o segredo - vá para o brunch, que eles servem nas manhãs de sábado e domingo, quando raramente há espera. Pegue um bagel feito com chá oolong, coberto com salmão curado com malte, e combine-o com um pedido de seu bacon especial de corte grosso com bordo.

Chicago tem tantos lugares fantásticos para brunch que raramente é preciso ficar na fila ou fazer uma reserva.

A norte, no Gather, a melhor omeleta simples da cidade espera-o com batatas de brunch tão boas que vai pedir um pedido extra para levar (a sério).

OBig Jones, em Andersonville, também é uma aula de culinária sulista, pois o chef Paul Fehribach vasculhou livros de receitas antigos para trazer de volta à vida pratos autênticos de Nova Orleans. Não há necessidade de complicação; basta pedir o camarão e os grãos e os beignets e suspirar de prazer.

Perfeição de jantar fino

Possivelmente o melhor chef da América neste momento, Grant Achatz, é um Chicagoano, e o seu famoso Alinea lidera as listas dos melhores restaurantes da América há quase uma década.

É caro, mas se puder pagar (e se conseguir uma reserva) terá uma experiência alucinante que inclui balões comestíveis, apanhar pedaços de sobremesa da sua mesa e uma série de outras obras-primas gastronómicas moleculares.

Para algo um pouco mais discreto, há o Smyth, onde os chefs John e Karen Shields (ex-alunos do querido e falecido Charlie Trotter's) servem um menu de degustação de inspiração asiática com pratos como rabanete e ostra salgados e congelados, cordeiro com cebolas em conserva e allium preto e gema de ovo embebida em alcaçuz salgado.

Os bilhetes para o EL Ideas, um local de menu de degustação interativo em Back of the Yards, garantem aventura. Aí, irá beber com os chefs na cozinha, provar a versão do chef Phillip Foss de um Wendy's frosty com batatas fritas (parece uma parvoíce, mas é uma mudança de vida) e ter uma das refeições "chiques" mais divertidas que pode encontrar em qualquer lado.

Hora do cocktail

Para além de ser uma das melhores cidades dos Estados Unidos para jantar, Chicago está a tornar-se rapidamente num dos melhores locais para beber cocktails da América.

Uma boa parte disso deve-se aos esforços do premiado barman Paul McGee, e os seus dois estabelecimentos merecem uma visita: o templo tiki Lost Lake e o super-exclusivo Milk Room de 8 lugares.

No Milk Room, pode provar garrafas que não são abertas há décadas, incluindo rum cubano pré-embargo, uísque de destilarias que fecharam há 30 anos e licor preparado por monges antes de Roosevelt ser presidente.

Se procura outra experiência única, o Apogee, o mais recente bar no terraço do misturador Ben Schiller, serve "cocktail bongs", bebidas inspiradas nos cogumelos do Super Mario Brothers e cocktails que ganham vida com luzes e movimento.

A razão pela qual funciona? Toda essa fofura é apoiada por alguns misturadores muito habilidosos.

Para algo um pouco mais descontraído, experimente o Punch House, um bar com a temática da sala de convívio dos anos 70 que serve uma variedade de bebidas de alta qualidade de ponches clássicos ao longo dos séculos, incluindo um ponche de leite dos anos 1700 que é tão saboroso que o vai fazer cair no chão antes de se aperceber que está bêbado.

Guloseimas clássicas de Chicago

Com toda esta extravagância, é fácil esquecer os clássicos, e em Chicago isso seria um verdadeiro crime.

É sempre uma boa ideia visitar a Italian Village, onde três restaurantes (incluindo o local vintage dos anos 20 no andar de cima, o Village) coexistem sob o mesmo teto com cheiro a alho.

Vale a pena fazer uma viagem até ao Hyde Park para visitar o Valois, com 90 e tal anos, que foi visitado tantas vezes pelo Presidente Obama durante os seus anos de Chicago que tem um menu inteiro com os seus pratos favoritos.

Se estiver disposto a conduzir, o Calumet Fisheries é uma das últimas casas de peixe frito e fumado à moda antiga que restam em Chicago. Tudo é feito no local, nos barracões para fumadores, nas traseiras.

E é praticamente contra a lei da cidade sair sem um cachorro-quente à moda de Chicago (gostamos do Budacki's) e um bife italiano (vá ao Al's Beef).

Anthony Todd é um escritor de comida e bebida baseado em Chicago que é obcecado por gin, ostras da Costa Leste e saladas realmente boas, mas não poderia se importar menos com pizza de prato fundo.

Fonte: edition.cnn.com