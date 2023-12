Oito dos novos hotéis mais badalados do Vietname

Agora que o país flexibilizou as regras de chegada de viajantes internacionais, os visitantes estão a começar a regressar.

A indústria hoteleira também está a começar a regressar.

Embora a Covid tenha suspendido a construção ou a abertura de muitos hotéis, há agora uma grande variedade de propriedades novas ou recentemente reabertas por onde escolher.

Desde a capital histórica e atmosférica de Hanói, no norte, até às praias tropicais beijadas pelo sol de Phú Quốc, no sul, aqui estão oito lugares para deitar a cabeça a uma variedade de preços e estilos.

Regent Phú Quốc

Uma ilha ao largo do sudoeste do Vietname, grande parte de Phú Quốc é uma Reserva Mundial da Biosfera designada pela UNESCO - e também o lar do primeiro resort no Sudeste Asiático da marca de luxo Regent Hotels & Resorts.

O Regent Phú Quốc situa-se em Long Beach e oferece 176 suites e 126 villas num ambiente tranquilo e tropical, com vistas para o oceano e para as lagoas do resort. Os quartos variam em tamanho, desde os mais íntimos, com um quarto, até às "ultra villas" com sete quartos, o que significa que todos, desde casais a grandes famílias e amigos, podem relaxar em grande estilo.

No que diz respeito à gastronomia, pode escolher entre seis restaurantes e bares, incluindo o Rice Market, que celebra a cozinha local do sul do Vietname; o Oku, que junta o Japão e a França numa homenagem à carne de vaca wagyu; ou o Fu Bar, de nome atrevido, para cocktails à base de gin no terraço da piscina.

Apartir de $365 por noite, phuquoc.regenthotels.com

Wink Hotel Saigon Centre

Inaugurado em 2021, o Wink Hotel Saigon tem como alvo um público jovem vietnamita local para quem a autenticidade é tudo.

A oferta de luxo acessível significa que, embora os quartos do hotel possam ser reconhecidamente "eficientes em termos de espaço", nenhuma despesa foi poupada dentro deles.

Concebidos por uma agência sediada em Paris, apresentam colchões de luxo, roupa de cama fina e um chuveiro com pressão.

O Wink homenageia a famosa cultura de comida de rua do Vietname sob a forma de "Wink Carts" para pequenos-almoços e almoços fáceis, enquanto os hóspedes têm garantida uma estadia de 24 horas, independentemente da hora de check-in, pequeno-almoço à la carte ilimitado e passes gratuitos para um espaço de co-working.

Apartir de $70 por noite, wink-hotels.com/vn/hotel/wink-hotel-saigon-centre

Maia Resort Quy Nhơn

A cidade turística costeira de Quy Nhơn, no sul do Vietname, pode não ser muito familiar para os viajantes internacionais, mas isso parece destinado a mudar com a abertura de locais como o Maia Resort, um destino que está especialmente interessado em atrair os apreciadores de comida.

A propriedade de 94 moradias situa-se numa bela praia de areia larga e comprida, onde barcos de pesca locais coloridos se movimentam na Baía de Phuong Mai. Os chefes de cozinha do restaurante Vi da estância transformam as suas capturas em excelentes interpretações de pratos locais, bem como em comida de conforto global familiar.

O bem-estar é outra grande aposta no elegante spa Vela, iluminado pelo sol, completo com a sua própria piscina, enquanto os hóspedes podem escolher pacotes que incluem tratamentos em vez de pequeno-almoço ou almoço.

Apartir de $185, incluindo meia pensão ou um tratamento de spa por adulto, por quarto, quynhon.maiaresorts.com

Anantara Quy Nhơn Villas

A privacidade está na frente e no centro do Anantara Quy Nhơn Villas, pois o resort oferece apenas 26 villas elegantes de um e dois quartos espalhadas por sete hectares de jardins tropicais. Todas elas têm vista para a praia de areia branca e para as ondas esmeralda.

O seu restaurante de assinatura é o Sea.Fire.Salt, onde o Chef Wayan supervisiona os menus que celebram o marisco cozinhado em lume aberto, enquanto um bar submerso na água prepara cocktails à sua frente e uma "delicatessen no quarto" significa que nunca está longe de uma refeição.

A tranquila província circundante de Bình Định inspira uma impressionante seleção de experiências culturais, desde pagodes antigos a notáveis Torres Champa, que pontilham a paisagem e datam do século XII. Até oferecem um workshop de tecelagem de chapéus, onde os hóspedes podem ver como os chapéus cónicos Non La são feitos à mão.

Capela Hanói

Sedutora e histórica, a capital vietnamita é a casa do Capella Hanoi, um hotel boutique com 47 quartos concebido pelo arquiteto americano Bill Bensley para celebrar o mundo da ópera.

Isto porque a propriedade fica adjacente à bela Ópera de Hanói do início do século XX, o que significa que Bensley criou as suites extravagantes para refletir e revelar histórias de artistas, cantores e compositores. Ao fazê-lo, mais de mil peças de memorabilia de ópera e arte enfeitam agora o edifício no prestigiado bairro Hoàn Kiếm da cidade.

Até mesmo os restaurantes do hotel seguem o tema, com o restaurante de assinatura Backstage e um salão chamado Diva's Lounge ostentando louças, cenários e figurinos apropriadamente glamorosos.

Os "Capella Culturists" actuam como guias para os hóspedes para garantir que tiram o máximo proveito do hotel e da cidade, incluindo experiências imersivas com pontos de referência, incluindo o Templo do Monte de Jade e o Bairro Francês.

A partir de $300, capellahotels.com/en/capella-hanoi

Baía de Azerai Ke Ga

Situado a 180 km (112 milhas) a leste da cidade de Ho Chi Minh, o resort Azerai Ke Ga Bay é um destino popular para escapadelas de fim de semana. A propriedade isolada à beira-mar tem uma localização invejável numa praia de areia branca que se estende por cinco quilómetros, com vista para a Ilha Ke Ga e o seu farol que data dos tempos coloniais franceses.

Apenas 46 suites minimalistas e suites com piscina privada têm vista para os jardins tropicais ou para o oceano. Se conseguir afastar-se delas, o Azerai Spa no oceano oferece 10 salas de tratamento privadas, hidroterapia, um estúdio de beleza, ginásio e muito mais, enquanto há quatro piscinas para dar umas braçadas.

Depois de se exercitar, três opções de refeições permitem-lhe deliciar-se com a cozinha local e global, com especial destaque para o marisco.

A partir de $266, azerai.com/resorts/azerai-ke-ga-bay

Alma Resort Cam Ranh

Cam Ranh é outra cidade emergente na costa central do Vietname que está a tornar-se rapidamente um centro popular para viajantes nacionais e internacionais. O extenso resort Alma situa-se numa área de 30 hectares e oferece uma vasta gama de comodidades aos hóspedes das suas 580 suites e pavilhões, todos eles virados para Long Beach.

Nada menos do que doze piscinas, um cinema com 70 lugares, um museu da ciência, salas de karaoke e um parque aquático são apenas algumas das formas de gozar as suas férias.

A nível gastronómico, os 14 estabelecimentos de restauração vão do japonês ao italiano, passando por uma casa de noodles e um especialista em frango frito. Mas cada alojamento também tem uma cozinha, caso queira preparar a sua própria refeição com as compras do supermercado no local.

Apartir de $181 líquidos por noite, alma-resort.com

Radisson Hotel Danang

Da Nang é a quinta maior cidade do Vietname e situa-se na costa central, de onde é um ponto de partida popular para uma série de locais do Vietname classificados como Património Mundial da UNESCO, incluindo a encantadora e antiga cidade mercantil de Hoi An, a sul da cidade.

A estrada para lá chegar está repleta de hotéis, incluindo o Radisson Hotel Danang, na praia de My Khe, com 182 quartos e suites com vistas sobre a cidade, a península e o mar.

No 21º andar, um bar no terraço fica ao lado de uma dramática piscina de borda infinita para momentos de Instagram ao pôr do sol, e há também um telescópio para os aspirantes a observadores de estrelas. Um salão de baile para 300 pessoas também pode receber casamentos, reuniões e eventos.

Apartir de US$ 60, radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-da-nang

Fonte: edition.cnn.com