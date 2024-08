- O vocalista refuta especulações de conflito conjugal

Rod Stewart (79) e Penny Lancaster (53) estão supostamente tendo dificuldades para concordar onde morar permanentemente, o que levou a especulações de que seu casamento está em crise. No entanto, o cantor recorre ao seu Instagram para desmentir esses boatos.

"Deixe-me esclarecer as coisas", diz Stewart em sua publicação, "Não há tensão em nosso relacionamento e não estamos tendo desentendimentos sobre nossa situação de moradia. Na verdade, é o contrário". Recentes fofocas sugerem que o casal, casado desde 2007, está tendo argumentos sobre deixar LA de vez e se mudar para o Reino Unido. Mas Stewart nega essas alegações.

A Situação Real

O cantor explica, "Voltamos para nosso amado Reino Unido no ano passado, mas temos a sorte de ter casas em diferentes países que gostamos de visitar. Inicialmente, pensamos que vender nossa casa em LA era uma boa ideia, mas depois de passar um verão fantástico lá com família e amigos [...], decidimos ficar com a casa".

No ano passado, Stewart declarou seus planos de fazer do Reino Unido sua residência principal e vender sua casa em LA. No entanto, segundo o "Daily Mail" do Reino Unido, ele mudou de ideia e não vai se separar permanentemente de sua propriedade em LA. "Eles estão presos em um beco sem saída e Penny está brava com Rod por desistir de sua promessa. Atualmente, é tudo sobre salvar seu casamento", afirma uma fonte, alimentando os boatos.

Para concluir, Stewart afirma, " confie em mim, não há desarmonia em nosso relacionamento". Ele se despede como "Rod 'um homem extremamente satisfeito' Stewart".

