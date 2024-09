O vocalista e fundador do Maze, Frankie Beverly, faleceu aos 77 anos.

Ele tinha 77 anos.

A família de Beverly divulgou uma mensagem nas plataformas de mídia social da banda, começando com: "Lamentar a perda de um ente querido é uma experiência profundamente pessoal e emocional."

Eles continuaram: "Durante este período, enquanto lidamos com sentimentos de tristeza, reflexão e lembrança, pedimos privacidade e compreensão. Isso nos dá espaço para lamentar à nossa maneira. Este é um período de cura, e o respeito pela nossa necessidade de solidão durante este tempo é apreciado enquanto honramos a memória do nosso amado Howard Stanley Beverly, conhecido no mundo como Frankie Beverly."

A família acrescentou: "Ele viveu a vida com uma alma pura, e para nós, ninguém fez melhor."

Eles acrescentaram: "Ele viveu pela sua música, família e amigos. Amem uns aos outros como ele teria querido por todos nós." A mensagem foi assinada pela família Beverly. Howard Stanley Beverly, também conhecido como Frankie Beverly, nasceu em 12/6/46 e faleceu em 9/10/24. Não foi divulgada a causa da morte. A CNN entrou em contato com o representante de Beverly para comentar.

Nascido em Filadélfia, Beverly começou sua carreira musical cedo, Performando como solista na igreja enquanto crescia no bairro East Germantown da cidade.

Como adolescente, ele cantou com um conjunto chamado The Silhouettes antes de formar seu próprio grupo de doo-wop, The Blenders. Diz a lenda que Beverly mudou seu primeiro nome para Frankie para o palco em homenagem ao cantor Frankie Lymon, que encontrou a fama cantando doo-wop como parte do grupo Frankie Lymon and the Teenagers.

Em 1970, Beverly fundou o grupo Maze, que era originalmente conhecido como Raw Soul. Sua mistura de soul, funk e R&B supostamente chamou a atenção do lendário cantor Marvin Gaye, que os convidou para excursionar com ele como atração de abertura.

Isso abriu as portas para anos de sucessos e sucesso para Beverly e a banda com hits como "Joy and Pain", "Golden Time of Day", "We Are One", "Happy Feelin’s" e uma canção considerada "o hino não oficial do verão e de qualquer reunião de pessoas que vieram para festa - ‘Before I Let Go!’", de acordo com o site da banda.

"Before I Let Go" tornou-se tão onipresente na comunidade negra que Beyoncé covering for her 2019 film concert film “Homecoming”. It is also the subject of a 2021 episode of Jenna Wortham and Wesley Morris’s New York Times podcast, “Still Processing”.

“She kept it quiet, until her people called me one day...when they played it, I was blown away,” Beverly disse sobre a versão de Beyoncé. “This is one of the high points of my life.”

Beverly e Maze continuaram a excursionar por décadas e em 2012 Beverly recebeu o prêmio de Realização de Vida no BET Awards. Ele anunciou sua aposentadoria neste ano.

