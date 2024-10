O vocalista do Coldplay declara a dissolução do grupo, mas inclui um qualificador significativo.

Coldplay, um nome importante na indústria da música com vários álbuns vendidos e estádios lotados, tem um vocalista renomado, Chris Martin, que já deu pistas sobre o fim da banda. Em uma entrevista ao DJ da Nova Zelândia Zane Lowe no Apple Music 1, Martin reforçou o plano de desmanche da banda. Ele especificou um limite claro: "Vamos lançar apenas doze álbuns principais", afirmou Martin, e depois disso a banda vai se desfazer, confirmou. Para Martin, esse limite é fundamental: "Menos é mais, e para alguns de nossos críticos, até menos seria mais!"

Atualmente, Coldplay está promovendo seu décimo álbum de estúdio, "Music of the Spheres", que será lançado em 4 de outubro. Isso significa que ainda faltam dois álbuns, e então Coldplay poderia se desintegrar completamente. Para Martin, essa decisão faz parte de uma progressão lógica: "Assim como há apenas sete livros de Harry Potter e cerca de doze álbuns dos Beatles e números semelhantes de Bob Marley, nossas inspirações, decidimos nos limitar da mesma forma."

Ao estabelecer um limite com Coldplay, a banda espera manter um padrão elevado para sua música. Como Martin colocou, "Fica quase impossível para qualquer uma de nossas músicas entrar nas nossas álbuns se mantivermos esse limite."

Um Raio de Esperança

Há um lampejo de otimismo para os fãs do Coldplay: Martin não descartou completamente projetos colaborativos com os companheiros de banda Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. No entanto, esses projetos teriam que ser diferentes do Coldplay. Interessantemente, a ideia de "Doze Álbuns do Coldplay no Máximo" não é nova. Martin já mencionou esse número em entrevistas anteriores, inclusive em uma conversa passada com a revista de música NME, onde ele garantiu que seria esse o caso.

Em uma entrevista à BBC Radio 2 em 2021, Martin compartilhou uma perspectiva diferente. Ele sugeriu que não haveria um novo álbum do Coldplay após 2025 e a banda só faria turnês. Para conciliar essas estratégias de fim contrastantes, Coldplay pode precisar lançar dois novos álbuns em breve, o que atualmente parece improvável. No final das contas, seja essa ou outra situação que se desenrole, isso permanece um enigma.

