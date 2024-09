O venerável mosteiro estava empoleirado na beira do penhasco

Desde sua fundação no século 4 d.C. por colonos cristãos iniciais na costa do Mar Negro, o santuário testemunhou a transformação do Império Romano na era bizantina, a ascensão dos otomanos, a luta turca pela independência após a Primeira Guerra Mundial, décadas de vandalismo e negligência, e um notável renascimento na era moderna.

Um espetáculo mais cativante do que o passado tumultuado de Sümela é sua aparência atual – capelas, pátios, bibliotecas, alojamentos, uma torre do sino, um aqueduto e uma fonte sagrada aninhados precariamente em uma saliência rochosa a mais de 275 metros acima de um vale florestado nos Alpes Pontic.

Todos os dias, milhares de visitantes – alguns peregrinos religiosos, mas a maioria atraídos pelas impressionantes frescoes e arquitetura cristã primitiva que parecem desafiar a gravidade – seguem um caminho de paralelepípedos até o mosteiro. Outra atração é a possível inclusão de Sümela na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO.

Agora servindo como um museu estadual em vez de uma comunidade religiosa ativa, o mosteiro passou por uma restauração extensiva para garantir sua segurança para o turismo e reparar danos causados por incêndios, caçadores de tesouros, vândalos e turistas agitados.

"Sempre tivemos problemas com pedras caindo", admite Levent Alniak, gerente de museus e sites históricos da província de Trabzon. "Para proteger as estruturas e assegurar a segurança dos visitantes, contratamos escaladores experientes para garantir a face do penhasco acima do mosteiro."

Os escaladores suspensos no ar usaram cabos de aço e estacas de metal maciças para instalar redes de malha de aço e barreiras na face rochosa que se ergue acima do mosteiro.

A restauração em andamento revelou tesouros inesperados, como um túnel escondido que leva a uma capela descoberta que poderia ter servido como um posto de observação para proteger o mosteiro. Dentro da pequena igreja, arqueólogos descobriram frescoes vibrántes que retratam o céu e o inferno, a vida e a morte.

Renascimento dos Frescos

A restauração dos frescos exuberantes do mosteiro continua, um projeto de vários anos que requer trabalho meticuloso e intensivo de especialistas em restauração. Durante a estação seca do verão, os visitantes podem observar esses especialistas limpando grafites e removendo danos infligidos no mosteiro entre as décadas de 1920 e 1960.

"Por anos, não havia controle aqui, e havia muito vandalismo", diz o restaurador Senol Aktaş, tirando um momento de descanso de seu trabalho em um fresco do século 18 da Virgem Maria conversando com um anjo na fachada da impressionante Igreja da Rocha de Sümela. "Estamos tentando remover os grafites pintando-os com um estilo e cores semelhantes aos que os artistas originais usaram."

Sümela se ergue quase 300 metros acima do vale abaixo. Enquanto os frescoes externos são impressionantes, eles empalidecem em comparação com as imagens mais antigas do interior. Atrás de sua fachada, a igreja desaparece em uma grande caverna cheia de imagens vibrántes do século 13. Grandes retratos de Jesus e da Virgem Maria olham para baixo do teto, enquanto as paredes retratam anjos, apóstolos e santos, incluindo uma dramática representação de São Ignácio sendo despedaçado por leões em uma arena romana.

Os olhos de muitas frescoes inferiores, facilmente alcançadas por mãos humanas, estão faltando. Alguns afirmam que foram intencionalmente danificados por muçulmanos.

No entanto, Öznur Doksöz, que tem guiado visitantes a Sümela desde que ela abriu ao público nas décadas de 1980, apresenta outra teoria. "A Virgem Maria é uma pessoa sagrada para os muçulmanos também. Então, as pessoas locais vieram e fizeram marcas nos frescoes, especialmente nos olhos, acreditando que os lascas de tinta as abençoariam. Não sabemos se essa história é verdadeira, mas é o que as pessoas dizem."

Fundamentos lendários e históricos de Sümela

Apesar de não haver evidências conclusivas, a história de origem do mosteiro permanece incerta – uma mistura de fato e mito.

De acordo com a lenda, as raízes de Sümela remontam a 386 d.C. e uma revelação divina experimentada pelos monges gregos Barnabás e Sophronios. Eles foram levados à área remota por uma visão em que a Virgem Maria lhes contou sobre uma pintura por Lucas, o Apóstolo, escondida dentro dos Alpes Pontic. Os monges finalmente descobriram o tesouro sagrado – uma imagem escura da Virgem Maria e do Menino Jesus, que eles nomearam Panagia Soumela – na caverna que mais tarde abrigaria a Igreja da Rocha.

A caverna permaneceu um local de peregrinação por centenas de anos. Não foi até o século 13 que o mosteiro, como o conhecemos hoje, foi estabelecido por monges ortodoxos durante um período em que o último reino cristão governava a região. O mosteiro prosperou sob os otomanos, que capturaram a área em 1461.

Mesmo como muçulmanos, os otomanos concederam surpreendentes liberdades religiosas aos seus súditos – desde que eles permanecessem leais ao imperador.

"Às vezes, eles convertiam uma igreja em uma mesquita, como a Hagia Sofia em Istambul", explica Alniak. "Mas a maioria das vezes, eles permitiam que os cristãos continuassem a praticar sua religião." Os sultões até apoiaram alguns dos sites cristãos mais importantes. "Os sultões consideravam Sümela um lugar sagrado e ajudavam o mosteiro fornecendo doações e terra adicional", ele acrescenta.

Sümela era conhecida por atrair peregrinos cristãos e muçulmanos, e serviu como um mosteiro grego ortodoxo ativo até o início do século 20. Após o colapso do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, a guerra civil subsequente entre os residentes turcos e gregos resultou em uma troca populacional em 1923 entre as partes asiática e europeia do império.

Muitos gregos que residiam nos Alpes Pontic e na costa do Mar Negro adjacente escolheram migraram para a Grécia, incluindo os monges do Mosteiro de Sümela. Preocupados em serem roubados durante a sua viagem para a Grécia, os monges esconderam os tesouros do mosteiro em locais secretos no Vale de Altindere, com a intenção de recuperá-los mais tarde.

O mosteiro abandonado tornou-se rapidamente um refúgio para caçadores de tesouros em busca desses artefatos inestimáveis. Eventualmente, a Panagia Soumela foi recuperada pelos monges e agora está alojada no Mosteiro Nea Sumela, no norte da Grécia. Infelizmente, alguns objetos de valor foram contrabandeados para o exterior e podem ser encontrados em vários museus ou coleções privadas em todo o mundo.

Na década de 1970, o Ministério da Cultura e do Turismo da Turquia iniciou esforços para preservar e restaurar Sümela como patrimônio nacional. Ao longo das décadas seguintes, foram feitas melhorias para torná-lo mais acessível para turistas e peregrinos.

Um ponto de virada crucial na renovação do mosteiro ocorreu em 15 de agosto de 2010, no dia da Assunção da Virgem Maria, quando o Arcebispo de Constantinopla realizou o primeiro serviço de adoração ortodoxa em Sümela em 88 anos. Esta tradição tem sido repetida anualmente no dia 15 de agosto, enquanto os fiéis são permitidos para orar ao longo do ano nas capelas do mosteiro.

Mosteiro de Sümela está aninhado no Parque Nacional de Altındere Valley, a cerca de uma hora de carro a sul de Trabzon, uma cidade costeira do Mar Negro popular na Turquia.

Os visitantes têm a opção de conduzir por conta própria ou juntar-se a tours de van e minibus organizados por agências de viagens em Trabzon. A partir do estacionamento, autocarros de serviço transportam os visitantes para a base de um caminho íngreme, que culmina em degraus que levam à entrada do mosteiro.

A taxa de entrada é de 20 euros ou 60 liras turcas. O mosteiro está aberto das 8h às 19h entre junho e setembro, e das 8h às 17h entre outubro e maio. Um documentário curto sobre a restauração é exibido em uma das antigas células dos monges. Preveja passar uma a duas horas a explorar o local.

Justo fora do portão de entrada há uma loja modesta que vende lanches e souvenirs, máquinas de venda automática, assentos ao ar livre e instalações sanitárias.

Os visitantes são aconselhados a usar calçado resistente e vestir-se de acordo com o tempo, tendo em conta a possibilidade de chuva nos meses mais quentes e neve no inverno.

Trabzon fica a cerca de 13 horas de carro de Istambul, mas apenas a duas horas de voo. A Turkish Airlines opera 10 voos diários entre Istambul e Trabzon, bem como viagens de regresso.

O vilarejo de Coşandere oferece alojamento mais próximo do mosteiro, incluindo o Sümela Holiday Hotel. Trabzon oferece uma gama mais ampla de opções de alojamento, como o Ramada Plaza à beira-mar e o Radisson Blu no cimo da colina.

Com a opção de voos diários de Istambul, explorar o Mosteiro de Sümela tornou-se um plano de viagem fácil para muitos turistas. (viagem)

Os afrescos cativantes do Mosteiro de Sümela passaram por um processo meticuloso de restauração, exigindo que experts removessem danos e pichações de décadas. (viagem)

