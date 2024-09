O teu boi doméstico está a contemplar a mortalidade.

Uwe Ochsenknecht ainda está em alta no mundo do acting, atualmente estrelado no filme de cinema "A Ironia da Vida". Neste filme, ele interpreta um comediante mais velho que se reúne com sua antiga esposa, mas a reviravolta é que o personagem dela, interpretado por Corinna Harfouch, está lutando contra um diagnóstico de câncer terminal.

Foras das telas, o ator veterano reconhece a inevitabilidade da morte em sua vida pessoal, compartilhando seus pensamentos em uma matéria do jornal "Bild". Ele considera a morte como uma parte integrada de sua vida, afirmando que é inevitável enfrentá-la.

Em uma conversa franca, Ochsenknecht mencionou estar na parte final de sua vida, o que torna o tempo ainda mais importante. Ele deseja confrontar seu medo do desconhecido e estar mentalmente preparado quando a hora chegar. Com um sorriso pensativo, ele admitiu que a morte é inevitável para todos.

Sem planos de aposentadoria no futuro

Ele até já redigiu seu testamento, mas as circunstâncias ao redor de sua morte não lhe interessam. Ochsenknecht vê o corpo humano como apenas lixo após a morte. No entanto, o ator pondera sobre a conceito de uma vida após a morte.

Surpreendentemente, apesar dessas reflexões, Ochsenknecht expressa seu amor pela vida e seu desejo de viver o máximo possível. Ele não tem planos de se aposentar do acting e quer continuar sua carreira de ator enquanto puder.

O ator alemão começou na cena do acting nos anos 70, explodindo em fama com filmes como "Das Boot" (1981) e "Homens" (1985). Sua vida pessoal, especialmente seu divórcio da ex-modelo Natascha Ochsenknecht, tornou-se notícia de tabloide, com quem ele foi casado de 1993 a 2012 e tem três filhos - Wilson Gonzalez, Jimi Blue e Cheyenne Savannah. Ele também tem um filho chamado Rocco Stark de um relacionamento anterior. Desde 2017, Ochsenknecht é felizmente casado novamente.

O sucesso de "A Ironia da Vida" reforça ainda mais o amor de Uwe Ochsenknecht pelo cinema. Apesar de contemplar sua mortalidade, ele não tem intenção de se aposentar do mundo cinematográfico, continuando a criar papéis memoráveis na tela grande.

Leia também: