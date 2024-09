- O tecladista do The Cure anuncia sua luta contra o câncer

O tecladista do The Cure, Roger O'Donnell, vem lutando contra o câncer há cerca de um ano. Em setembro do ano passado, o músico de 68 anos anunciou em seu Twitter que havia sido atingido por um tipo "extremamente raro e intenso" de tumor no sistema linfático. O sistema linfático é composto por gânglios linfáticos, amígdalas e baço.

O tecladista do The Cure: defende exames de saúde regulares

Após o diagnóstico "devastador", O'Donnell iniciou um plano de tratamento de 11 meses, que incluiu medicação e radioterapia. "Estou me saindo muito bem, e as perspectivas são excelentes", declarou.

Além disso, o artista britânico revelou que ignorou seus sintomas por alguns meses antes de finalmente procurar ajuda médica. Ele incentivou seus fãs a fazerem exames "mesmo se você achar que há uma pequena chance de sintomas".

Apesar do tratamento bem-sucedido, O'Donnell enfatiza a importância de check-ups de saúde frequentes, destacando que a detecção precoce pode ser crucial.

