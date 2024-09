O tecladista do The Cure anuncia o diagnóstico de cancro publicamente

Roger O'Donnell, conhecido como tecladista da banda The Cure, recentemente revelou que está lutando contra uma doença grave - uma "forma muito rara e agressiva de linfoma". Em uma postagem honesta no Instagram, o músico admitiu ter ignorado os sinais de sua doença por algum tempo. Após procurar atendimento médico, recebeu a notícia devastadora.

O'Donnell passou os onze meses seguintes sob os cuidados de especialistas de ponta, recebendo tratamento e até consultando equipes responsáveis pelo desenvolvimento dos medicamentos utilizados. Sua jornada culminou em terapia de radiação, e agora ele fica feliz em relatar que está "bem" e o prognóstico é "incrível". Ele brincou ao se referir ao câncer como a "morte" tentando bater à sua porta, mas eles escolheram ignorá-lo.

Setembro marca o "Mês de Conscientização sobre Câncer do Sangue", um momento em que o câncer do sangue é colocado em destaque e se levanta a conscientização sobre a doença e seus tratamentos. O'Donnell acredita que este é um momento oportuno para uma discussão sobre essas doenças. Em 2019, o ex-baterista da The Cure, Andy Anderson, também perdeu a vida devido ao câncer, aos 68 anos.

Não ignore sintomas

O'Donnell pede a seus fãs que não ignorem sintomas, como ele fez, já que a detecção precoce do câncer aumenta significativamente as chances de recuperação. Ele encoraja seus seguidores a fazerem exames se suspeitarem de qualquer indício de problemas de saúde.

Além disso, ele pede a seu público que se aproxime de qualquer pessoa que esteja doente ou sofrendo, já que cada palavra de apoio conta. Ele deseja expressar sua gratidão aos seus médicos, a quem ele afetuosamente chama de "verdadeiros astros do rock", além da equipe de enfermagem, família e amigos. Ele tem um lugar especial em seu coração para sua parceira Mimi, já que reconhece os desafios que vêm de estar do outro lado.

A música sempre foi uma fonte de conforto para O'Donnell ao longo de sua jornada, proporcionando alívio durante seus momentos mais difíceis. Apesar de sua doença, ele continua a encontrar inspiração nas melodias, criando um novo álbum que reflete sua resiliência e força.

