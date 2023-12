O surto de Omicron ainda não atingiu o pico a nível nacional e "as próximas semanas serão difíceis", afirma o cirurgião-geral dos EUA

"Há partes do país - Nova Iorque, em particular, e outras partes do Nordeste - onde estamos a começar a ver um patamar e, em alguns casos, um declínio precoce dos casos", disse Murthy à CNN no domingo.

"O desafio é que o país inteiro não está a avançar ao mesmo ritmo", afirmou. "A onda Omicron começou mais tarde noutras partes do país, por isso não devemos esperar um pico nacional nos próximos dias. As próximas semanas vão ser difíceis".

Uma média de mais de 750.000 novas infecções por Covid-19 foram relatadas todos os dias durante a semana passada, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Isto significa que os americanos no trabalho, na escola e noutros locais enfrentam um risco acrescido de exposição que não tem paralelo durante a pandemia.

O número de americanos que morrem todos os dias devido à Covid-19 aumentou nos últimos dias, com 1.796 mortes por Covid-19 registadas no domingo, de acordo com dados da JHU.

E 156.000 pessoas foram hospitalizadas com Covid-19 até domingo, de acordo com dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

O número de doentes com Covid-19 está a fazer com que alguns hospitais fiquem sem espaço para tratar outros doentes nas unidades de cuidados intensivos.

"Espero que esses números aumentem substancialmente", disse o Dr. Ashish Jha, reitor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Brown, à Fox News no domingo.

"O problema é que estamos a ficar sem mão de obra para os cuidados de saúde, não temos pessoal. Portanto, isso vai ser um desafio durante muitas semanas".

Tentativa de manter as escolas abertas com mais segurança

Enquanto os EUA lutam contra a estirpe mais contagiosa do novo coronavírus, alguns distritos escolares estão a lutar para manter as salas de aula abertas, enquanto outros acrescentaram mais medidas de segurança para evitar um regresso ao ensino à distância.

As escolas públicas de Chicago retomaram o ensino presencial na semana passada, depois de se terem comprometido a aumentar os testes de Covid-19 e a fornecer máscaras KN95 de melhor qualidade.

Os especialistas em saúde afirmam que os americanos dispõem de mais ferramentas para ajudar as escolas a permanecerem abertas agora do que em qualquer outro momento da pandemia.

Uma dessas ferramentas são as máscaras faciais. Na Virgínia, pelo menos dois distritos escolares continuarão a exigir máscaras, apesar de o recém-eleito governador do estado ter assinado uma ordem executiva dizendo que os pais devem decidir se os seus filhos devem usar máscaras na escola.

Cuidado com os esquemas de testes da Covid-19, alertam as autoridades estatais

A partir de quarta-feira, os americanos poderão encomendar testes gratuitos à Covid-19 através de um sítio Web federal - covidtests.gov.

Serão disponibilizados mil milhões de testes e , inicialmente, cada agregado familiar estará limitado a quatro testes.

Murthy disse que 50 milhões de testes foram enviados para centros de saúde comunitários. E as pessoas com seguro privado podem agora obter até oito testes por pessoa e por mês.

No entanto, a atual falta de disponibilidade de testes em algumas áreas levou a que os burlões se aproveitassem das pessoas necessitadas.

Os procuradores-gerais do Oregon, do Novo México e do Illinois alertaram os consumidores para os sites de testes de Covid-19 "pop-up" que podem dar resultados falsos ou roubar informações pessoais.

As pessoas devem ser "cautelosas em relação a sites de testes pop-up que cobram taxas do próprio bolso, não exibem logotipos, não divulgam o laboratório que realiza o teste, não são afiliados a uma organização conhecida ou que solicitam informações confidenciais, como números de segurança social, que não são necessários para o seguro", disse a procuradora-geral do Oregon, Ellen Rosenblum .

Investigador: 'O fim do isolamento no dia 5 deve incluir um teste rápido de antigénio negativo'

A orientação atual dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças diz que as pessoas infectadas com Covid-19 podem encerrar o isolamento após cinco dias se não apresentarem sintomas e que devem usar uma máscara perto de outras pessoas por pelo menos mais cinco dias.

O CDC disse que a melhor abordagempara alguém com acesso a um teste é usá-lo no final do período de isolamento de cinco dias. Mas o CDC não disse que um resultado negativo do teste era necessário para terminar o isolamento aos cinco dias.

Mas um novo estudo sobre a infecciosidade da variante Omicron descobriu que muitas pessoas ainda eram consideradas contagiosas cinco dias após as suas infecções terem sido inicialmente detectadas - sugerindo que pode ser necessária uma abordagem mais cautelosa.

Os investigadores analisaram 10 324 resultados de testes de Covid-19 de 537 jogadores da NBA e de outras pessoas ligadas à liga, encontrando 97 casos confirmados e suspeitos de Omicron.

Entre as 27 pessoas que testaram positivo um ou menos dias após um teste anterior negativo, 52% ainda eram consideradas infecciosas cinco dias após a deteção da infeção, segundo o estudo.

E entre as 70 pessoas que tiveram resultados positivos dois ou mais dias após um teste negativo anterior, 39% ainda eram consideradas infecciosas cinco dias após a deteção da infeção.

"O fim do isolamento ao quinto dia deve incluir um teste rápido de antigénio negativo", afirmou um dos investigadores do estudo, Nathan Grubaugh, da Escola de Saúde Pública de Yale. "Caso contrário, o isolamento tem de ser prolongado".

John Bonifield, Eva McKend, Ryan Nobles, Laura Ly, Artemis Moshtaghian, Niah Humphrey e Meagon Whitehead da CNN contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com