O sésamo junta-se à lista dos principais alergénios alimentares, diz a FDA

A mudança, que entrou em vigor em 1º de janeiro, vem como resultado da Lei de Segurança, Tratamento, Educação e Pesquisa de Alergia Alimentar, ou Lei FASTER, que foi sancionada em abril de 2021.

A FDA tem vindo a analisar se deve colocar as sementes de sésamo na lista dos principais alergénios alimentares - que também inclui leite, ovos, peixe, crustáceos, nozes, amendoins, trigo e soja - há vários anos. A inclusão do sésamo na lista dos principais alergénios alimentares significa que os alimentos que contêm sésamo estarão sujeitos a requisitos regulamentares específicos para os alergénios alimentares, incluindo os relativos à rotulagem e ao fabrico.

As alergias ao sésamo afectam pessoas de todas as idades e podem manifestar-se sob a forma de tosse, comichão na garganta, vómitos, diarreia, erupção cutânea na boca, falta de ar, pieira e descida da tensão arterial, disse à CNN em 2020 o Dr. Robert Eitches, alergologista, imunologista e médico assistente no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

A FDA efectua inspecções e recolhe amostras de produtos alimentares para verificar se os principais alergénios alimentares estão devidamente rotulados nos produtos e para determinar se as instalações alimentares estão a evitar o contacto cruzado de alergénios, de acordo com o sítio Web da agência.

"O que isto significa é que, para os 1,6 milhões de americanos com alergia ao sésamo potencialmente fatal, a vida melhora a partir de 1 de janeiro de 2023", disse Jason Linde, vice-presidente sénior de assuntos governamentais e comunitários da Food Allergy Research & Education, um grande financiador privado de investigação sobre alergias alimentares. A organização ajudou a aprovar a Lei FASTER.

O gergelim "está presente em dezenas e dezenas de ingredientes", disse Linde, mas nem sempre foi listado pelo nome.

"Durante anos, (as pessoas) com uma alergia ao sésamo potencialmente fatal tinham de olhar para o verso do rótulo, telefonar para o fabricante e tentar descobrir", afirmou. "Se estivesse incluído, era apenas incluído como uma especiaria ou sabor natural".

A nova lei "é uma grande vitória para a comunidade de alergia alimentar", disse Linde.

O caminho para a inclusão

Antes da Lei FASTER, o FDA recomendava que os fabricantes de alimentos listassem voluntariamente o gergelim como um ingrediente nos rótulos dos alimentos em novembro de 2020. A orientação não era um requisito e tinha como objetivo ajudar as pessoas com alergia ao gergelim a identificar os alimentos que podem conter a semente.

Ao abrigo dos regulamentos anteriores à recomendação de 2020, o sésamo tinha de ser declarado num rótulo se as sementes inteiras fossem utilizadas como ingrediente. Mas a rotulagem não era necessária quando o sésamo era utilizado como aroma ou numa mistura de especiarias. Também não era exigida para um produto como o tahini, que é feito de pasta de sésamo moída. Algumas pessoas não sabem que o tahini é feito de sementes de sésamo.

Embora essa orientação tenha sido apreciada, "a orientação voluntária é apenas isso - é voluntária", disse Linde. "As empresas não são obrigadas a segui-las, e muitas não o fizeram".

"A forma como um alergénio é identificado pela FDA como um alergénio que deve ser rotulado deve-se à quantidade de pessoas que são alérgicas", disse Lisa Gable, antiga directora executiva da FARE, à CNN. "Veja-se o caso do sésamo, por exemplo: O que aconteceu é que houve um aumento do número de pessoas que estão a ter anafilaxia devido ao sésamo. Há várias opiniões sobre o porquê disso, mas uma das razões pode ser o facto de ser agora mais um ingrediente subjacente a muitas tendências alimentares".

À medida que os alimentos à base de plantas e veganos se tornaram mais populares, o uso alargado de frutos secos e sementes tem sido uma questão que tem surgido com mais frequência, disse Eitches.

Dicas de segurança

"Lembramos aos consumidores que os alimentos que já estão no comércio interestadual antes de 2023, incluindo aqueles nas prateleiras do varejo, não precisam ser removidos do mercado ou rotulados novamente para declarar o gergelim como um alérgeno", disse o FDA em um comunicado de 15 de dezembro. "Dependendo do prazo de validade, alguns produtos alimentares podem não ter rotulagem de alergénios para o sésamo na data efectiva. Os consumidores devem consultar o fabricante se não tiverem a certeza se um produto alimentar contém sésamo."

Muitas empresas já iniciaram o processo de rotulagem dos seus produtos, mas poderá demorar três a seis meses para que os alimentos atualmente nas prateleiras sejam vendidos ou retirados, disse Linde. Alguns alimentos, como as sopas, têm um prazo de validade ainda mais longo.

As pessoas com alergia ao sésamo podem manter-se seguras sendo "muito cuidadosas" ao comer certos alimentos, especialmente em restaurantes, disse Eitches.

Os restaurantes do Médio Oriente, veganos e japoneses têm maior probabilidade de incluir diferentes formas de sementes de sésamo nos seus pratos, acrescentou.

Aqueles que suspeitam que são sensíveis ou alérgicos ao gergelim devem consultar um especialista que possa responder às suas perguntas e fornecer medicamentos ou dispositivos para situações de emergência, disse Eitches.

A adrenalina e a epinefrina são mais eficazes do que a difenidramina, acrescentou. Se ocorrer uma reação alérgica, esteja preparado com quaisquer medicamentos ou dispositivos e procure ajuda médica.

