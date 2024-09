O "Saturday Night Live" apresenta três novos comediantes, com Chloe Troast a despedir-se.

O talk show noturno aparentemente contratou Ashley Padilla, Emil Wakim e Jane Wickline para sua equipe, segundo fontes do Deadline.

Padilla, que se juntou à Companhia Principal do Groundlings em 2021, também apareceu em "Night Court" e "Curb Your Enthusiasm".

Wakim, de ascendência libanesa-americana, foi nomeado a Nova Cara do Comédia no Festival de Comédia Just For Laughs de 2022, coincidentemente o ano em que estreou no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Wickline ganhou destaque através de uma base de fãs dedicada no TikTok, aparecendo como membro do elenco em "Stapleview". Ela pode ser vista no filme de 2024 do Mubi "My First Film" e embarca em turnês de comédia stand-up.

À medida que o "SNL" amplia seu elenco, Chloe Troast, membro atual do elenco, indicou nas redes sociais que não retornará para a próxima temporada.

"Infelizmente, não fui convidada a voltar para o SNL nesta temporada", postou Troast. "Eu teria adorado me reunir com os amigos maravilhosos que fiz lá, parecia um lar. Mas não era meu destino".

Anteriormente, Punkie Johnson e Molly Kearney haviam anunciado que não retornariam para a temporada 50.

A temporada de aniversário de 50 anos do "SNL" deve apresentar vários momentos comemorativos, combinados com uma boa dose de sátira política, com a ex-membro do elenco Maya Rudolph fazendo aparições ocasionais como a Vice-Presidente Kamala Harris, que agora está em seu cargo.

A adição de Ashley Padilla à equipe do talk show noturno traz um influxo de entretenimento fresco, continuando a tradição do show de exibir talentos diversos.

O sucesso de Emil Wakim em shows como "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e ser nomeado a Nova Cara do Comédia no Just For Laughs consolida ainda mais seu lugar no mundo do entretenimento.

