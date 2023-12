O romance europeu que dura há 50 anos

Carolyn, então com 30 anos, trabalhava para a Southern Pacific Railroad, uma rede de comboios americana que, entretanto, foi absorvida pela empresa ferroviária Union Pacific. Há 50 anos, a Southern Pacific Railroad tinha vários milhares de empregados e o clube de empregados da empresa organizava regularmente viagens internacionais, fretando aviões e autocarros para transportar os trabalhadores ferroviários pela Europa.

Para além das suas tarefas normais de trabalho, Carolyn estava envolvida na organização destas excursões. Passava horas em reuniões, ajudando a coordenar os planos. Chegar à Europa era sempre um pouco enervante - se alguma coisa corresse minimamente mal, ela sentia-se responsável. Claro que se divertiam, mas Carolyn estava sempre, pelo menos parcialmente, em "modo de trabalho".

Na viagem de 1971, Carolyn e os seus colegas foram apanhados no aeroporto num autocarro amarelo brilhante. Enquanto Carolyn orientava os colegas, ajudando-os a carregar a bagagem para bordo e a instalarem-se nos seus lugares, não se apercebeu do diretor da viagem, que a observava com admiração à distância.

"Eu estava à porta do autocarro", conta o diretor da viagem, Chris De Vreeze, à CNN Travel. "E devo dizer que ela me pareceu bem ali mesmo."

Chris era um holandês de vinte e poucos anos. Tinha acabado recentemente o seu serviço militar holandês obrigatório e embarcou numa aventura de mochila às costas pela Europa.

De volta aos Países Baixos, tinha conseguido um emprego de diretor de turismo que, pelo menos parcialmente, satisfazia o seu desejo de viajar - trabalhava como guia em viagens a países da Escandinávia, bem como a Espanha e Portugal.

"Estávamos encarregados de ir buscar os turistas ao aeroporto de Schiphol e depois viajávamos de autocarro pela Escandinávia durante cerca de três semanas", recorda Chris. "E foi assim que nos conhecemos, pela primeira vez, em Amesterdão."

"No início, não reparei muito no Chris", diz Carolyn. Estava exausta do voo e concentrada em que a viagem começasse bem.

Nesse primeiro dia, o autocarro de Chris foi até Lübeck, no norte da Alemanha, para que os cansados viajantes transatlânticos pudessem descansar um pouco antes da viagem do dia seguinte.

A primeira parte da viagem foi tranquila. A partir daí, o grupo de turistas apanhou um ferry-boat da Alemanha para a Dinamarca e depois para a Suécia e Noruega.

Foi numa dessas viagens de ferry que Chris e Carolyn conversaram a sós pela primeira vez.

"Lembro-me de estarmos sentados no passadiço de um ferry durante a noite", recorda Chris. "Estávamos apenas a falar e a beber."

Sentados sob as estrelas, os dois conversaram sobre as suas vidas até àquele momento - as viagens de Chris, o trabalho de Carolyn nos caminhos-de-ferro. Falaram sobre os Estados Unidos e os Países Baixos, sobre as diferenças e semelhanças dos seus países.

"Começámos a dar-nos cada vez melhor", diz Chris.

Era uma noite clara e a maioria dos passageiros estava a dormir nas suas cabinas. Sentados no convés, Chris e Carolyn olharam para o horizonte. Ao longe, repararam em pontos de luz turquesa que dançavam sobre a água. Não podiam acreditar, parecia a Aurora Boreal.

Este momento, diz Chris, "muito romântico e comovente".

"Embora", acrescenta ele. "Até hoje não tenho a certeza se eram as Luzes do Norte ou outras luzes, talvez de uma cidade, ou sabe Deus o quê".

Chris e Carolyn ficaram involuntariamente acordados toda a noite sob as estrelas, a observar a água, a conversar e acabaram por adormecer.

Quando o ferry atracou, os outros passageiros regressaram ao autocarro, mas Chris e Carolyn não estavam em lado nenhum. Um dos outros passageiros saiu do autocarro para ir procurá-los. Chris e Carolyn foram encontrados ainda a dormir, sentados lado a lado no convés.

Carolyn ficou mortificada. Mas tinha adorado falar com Chris tendo como pano de fundo o céu cintilante da Escandinávia.

Explorar a Europa

Carolyn escreveu um diário sobre a viagem de três semanas à Europa, que ainda hoje guarda. No caderno, escreveu sobre o facto de, na maioria das noites, ela e Chris não se deitarem antes das 3 ou 4 da manhã, passando a noite toda a conversar, a festejar e a conhecerem-se melhor.

Mas embora os dois estivessem a criar laços, Carolyn namorava com outra pessoa na Califórnia. Ela não via a ligação como algo que durasse mais do que o seu tempo na Europa.

Perto do fim da viagem, Chris, Carolyn e alguns dos outros viajantes estavam a relaxar num bar de um hotel holandês, quando Carolyn foi informada pelo pessoal do hotel que havia uma chamada internacional à sua espera.

Supostamente, a viagem tinha sido paga na totalidade com antecedência. Mas, ao telefone, Carolyn ficou a saber que havia algumas discrepâncias no pagamento. Aparentemente, a empresa de turismo externa tinha-se esquecido de pagar alguns quartos de hotel e bilhetes de avião.

Carolyn acabou por ir à sede da companhia aérea, a Transavia, para tentar perceber o que se passava e como resolver o problema. O Chris foi com ela, para a apoiar moralmente e para ver que soluções práticas podiam encontrar.

Descobriu-se que faltavam cerca de 5.000 dólares. O pior é que ninguém sabia para onde tinham ido e, até que a situação fosse resolvida, Carolyn e os seus colegas de trabalho estavam presos em Amesterdão, com o seu voo charter em terra.

Com o apoio de Chris, Carolyn entrou em contacto com a Southern Pacific Railroad, que conseguiu que os fundos fossem transferidos, mas não seria instantâneo. Chegou-se a um acordo - o voo charter poderia partir no dia seguinte, mas Carolyn e Chris ficariam em casa, entregando os seus passaportes como garantia enquanto esperavam que o dinheiro chegasse. E assim, o resto do grupo de Carolyn seguiu viagem.

Os colegas de Carolyn não compreenderam bem o que estava a acontecer. Alguns pensavam que ela estava apenas a arranjar uma desculpa para ficar mais um dia com Chris. Internamente, Carolyn estava a entrar em pânico, mas externamente tentava manter-se calma.

"Carolyn e eu passámos a noite num hotel perto do aeroporto", recorda Chris. "Na manhã seguinte, fomos à American Express, pegámos no cheque de 5.000 dólares e levámo-lo à Transavia. E eles devolveram-nos os passaportes."

A partir daí, Carolyn pôde voar para Londres para se juntar aos seus colegas e regressar à Califórnia. Foi uma montanha russa de emoções que apenas aproximou a turista americana e a guia turística holandesa.

"Estava desesperada, estava de rastos", recorda Carolyn. "E o meu herói veio em meu socorro e tratou de tudo. Foi aí que comecei a pensar, bem, este tipo é mesmo simpático."

Chris diz que a experiência, e o dia extra que passaram juntos, "só fez aumentar o nosso romance".

Correspondência de longa distância

Antes de Carolyn embarcar no seu voo, ela e Chris trocaram endereços. De regresso a casa, nos EUA, recebeu a sua primeira carta da Europa.

"Mantivemos o contacto", recorda Carolyn.

A sua relação californiana acabou, mas as cartas de e para os Países Baixos continuaram e aumentaram de frequência.

Os dois escreviam, diz Chris, "sobre tudo e mais alguma coisa".

"Não era de todo invulgar recebermos duas ou três cartas por semana", recorda. "Muitos telegramas e telefonemas caros de vez em quando, mas não com muita frequência. Mas era quase tudo por correio. Por isso, tínhamos pilhas - ainda as temos - pilhas e pilhas de cartas que enviávamos uns aos outros."

Chris e Carolyn esperavam ansiosamente pela chegada das cartas. E as raras chamadas telefónicas eram ainda mais especiais.

"Ele tem uma voz maravilhosa, eu adorava falar com ele ao telefone", diz Carolyn.

Se as sementes do seu romance foram plantadas no ferry escandinavo, o casal apaixonou-se através da correspondência à distância.

Quando Chris planeou uma visita aos EUA em dezembro. Carolyn teve um "pequeno pressentimento" de que ele poderia pedi-la em casamento. O seu instinto estava correto.

"Sempre quis voltar a vê-la, claro, e já tinha tomado uma decisão - ia pedi-la em casamento", diz Chris.

Para ir dos Países Baixos para os Estados Unidos, Chris passou mais de 24 horas a viajar - voando de Amesterdão para o Luxemburgo, depois para Reiquiavique, na Islândia, e daí para Nova Iorque, antes de atravessar os Estados Unidos para a Califórnia.

Chris era muito viajado, mas nunca tinha feito uma viagem aérea tão gigantesca. E nunca tinha embarcado numa viagem que parecesse tão significativa. Estava nervoso e entusiasmado.

"Mas quando lá cheguei, conheci a família dela", diz Chris, chamando-lhes "pessoas maravilhosas".

O pedido de casamento, diz ele, foi "à moda antiga".

"Devo admitir que estava bastante nervoso", diz ele. "O nervosismo desapareceu quando a Carolyn aceitou e tornou-se um momento de alegria para nós os dois."

Carolyn diz que a sua família adorou Chris desde o início. Se os seus entes queridos tinham hesitações quanto ao facto de ela se apaixonar pelo diretor de uma digressão europeia que tinha conhecido apenas uma vez ("Quem é que acaba com o seu diretor de uma digressão numa viagem à Europa?", brinca), não as manifestaram.

"Na altura, tinha 30 anos. Naquela altura, era um pouco tarde para conhecer alguém", acrescenta Carolyn, rindo. "Por isso, eles ficaram muito felizes."

Carolyn era muito mais próxima da família do que Chris, por isso, viverem juntos nos EUA parecia ser a escolha óbvia. A situação acabou por ser mais complicada do que o casal previa. O visto de Chris ficou retido durante vários meses, mas Chris e Carolyn acabaram por se casar em maio de 1973 nos Estados Unidos. Carolyn adoptou o nome de Chris, tornando-se Carolyn De Vreeze.

O casamento foi uma ocasião alegre e feliz, com a presença de cerca de 500 convidados.

"Foi uma grande festa, com banda ao vivo e tudo isso - foi absolutamente fabuloso", recorda Chris.

A maioria dos participantes eram amigos e familiares de Carolyn. "Convidei todos os meus amigos do trabalho e toda a gente de que me lembrei", diz Carolyn. Os convidados de Chris eram em menor número.

"No final dos anos 60, início dos anos 70, uma viagem aos Estados Unidos era um grande negócio", explica. Mas ele diz que não se importava.

"Tinha-te a ti", diz Chris a Carolyn hoje. "Era tudo o que eu precisava."

No final do casamento, Chris e Carolyn vestiram as suas roupas de "despedida" e entraram no seu carro - um Ford Mustang - para partirem em direção ao pôr do sol, ou pelo menos ao novo capítulo da sua vida. Chris abriu a porta do lugar do passageiro a Carolyn e saltou para o lugar do condutor, como era tradição.

"Entrei no carro e arrancámos. Toda a gente estava a acenar e a aplaudir: 'Adeus, adeus'. Demos a volta à esquina, perdemo-nos de vista, eu saí do carro e ela foi para o volante."

Chris ainda não tinha carta de condução nos EUA, por isso Carolyn teve de conduzir.

A partir daí, Chris e Carolyn estabeleceram-se na sua vida em conjunto em Oakland, Califórnia. Em 1975, mudaram-se para a casa onde criaram os seus dois filhos e onde ainda hoje vivem.

50 anos depois

Hoje, Chris e Carolyn dizem estar orgulhosos por terem criado filhos internacionais, que apreciam a sua herança holandesa e americana, e que também têm as suas próprias famílias multiculturais.

"Criámo-los corretamente, sem qualquer tipo de preconceito", diz Chris.

Os últimos 50 anos não foram todos fáceis para Chris e Carolyn. Houve momentos difíceis e de partir o coração - como quando Carolyn sofreu um aborto espontâneo nos primeiros anos do seu casamento. E depois, quando os filhos eram pequenos, o trabalho de Chris na hotelaria mantinha-o no trabalho até altas horas da madrugada, o casal era como navios na noite. Chris e Carolyn dizem que se esforçaram muito para enfrentar as ondas da vida em comum ao longo das décadas.

"Há sempre altos e baixos em todas as relações e, certamente, na nossa, por vezes não parecia muito promissor, mas aguentámos", diz Chris.

"Sobrevivemos aos momentos difíceis e depois ficamos felizes por o termos feito", diz Carolyn. "É um compromisso."

Hoje em dia, o casal guarda as memórias de viajar pela Escandinávia no autocarro amarelo brilhante e regozija-se com os anos que partilharam juntos.

"Olhando para trás, há cerca de 50 anos, foi tudo tão rápido. O tempo passa tão depressa que acaba antes de darmos por isso", diz Chris.

Mas o casal espera que haja mais alegrias por vir, adoram os netos e adoram passar tempo com a família. Estão ansiosos por celebrar o seu 50º aniversário de casamento no final deste ano.

Hoje, o casal pensa que o facto de se terem cruzado na excursão europeia de Carolyn foi o destino.

"Amei-a desde o primeiro dia e continuo a amá-la até hoje", diz Chris.

"Estava destinado a acontecer", diz Carolyn. "Estava destinado a acontecer."

Fonte: edition.cnn.com