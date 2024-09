- O retorno dos anos 80 aparece de novo na linha do ombro da moda

A New York Fashion Week está a todo vapor, e a música icone de 66 anos, Madonna, está virando cabeças. A estrela pop chamou a atenção de todos na apresentação da marca Luar, na terça-feira, especialmente com seu conjunto, principalmente os ombros.

Madonna chegou ao evento em Manhattan usando um vestido blazer bege que não passava despercebido. Os ombros superdimensionados do vestido abotoado trouxeram de volta lembranças dos anos 80 e destacaram sua cintura fina.

Madonna clássica: luvas de látex e meias arrastão

O resto do seu visual era menos convencional: luvas de látex brilhantes que iam até os cotovelos, meias arrastão e botas pretas acima do joelho deram a Madonna seu olhar sedutor icônico. Ela também usava óculos grandes que pareciam duas pares de óculos fundidos, dificultando distinguir sua maquiagem. Ela deixou seu cabelo loiro solto, mas não resistiu em acessorizar com várias gargantilhas grossas e brincos.

É possível que os óculos grandes fossem necessários para esconder qualquer evidência de suas atividades do fim de semana. Foi quando ela foi vista com seu amigo 38 anos mais novo, Akeem Morris (28), em uma festa da New York Fashion Week. Madonna confirmou seu relacionamento com o jogador de futebol através de uma publicação no Instagram celebrando o 4 de julho, que incluía uma foto do casal em uma pose sugestiva no sofá.

Ela assistiu ao desfile da Luar sozinha, mas isso não diminuiu sua entrada dramática.

As escolhas de moda ousadas de Madonna na New York Fashion Week não se limitaram ao desfile da Luar, já que ela também apareceu em outro evento usando um conjunto de látex. Desta vez, seu visual era ainda mais icônico, com meias arrastão e botas altas.

Apesar do burburinho em torno de seu relacionamento com Akeem Morris, Madonna escolheu assistir ao desfile da Luar sozinha, mas sua presença na Fashion Week foi inegavelmente impactante.

Leia também: