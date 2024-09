O ressurgimento do Oasis serve como um motivo notável para ação administrativa

Nos últimos anos, o retorno da banda de Britpop Oasis gerou grande expectativa entre os fãs. Logo após, houve venda rápida de ingressos e aumento dos preços em sites de revenda de ingressos. Tanto o governo britânico quanto o irlandês iniciaram investigações sobre a situação.

Os preços triplicaram de 135 libras para 350 libras em sites de revenda de ingressos, o que gerou preocupação sobre as práticas de preços dinâmicos nos ingressos do show da Oasis. O primeiro-ministro Keir Starmer classificou isso como uma preocupação significativa, afirmando: "Os ingressos são vendidos em segundos ou minutos, deixando os preços às alturas e tornando-os inacessíveis para muitas pessoas. Isso precisa parar."

A ministra da Cultura, Lisa Nandy, descreveu o aumento dos preços como decepcionante, já que alguns fãs não podem comparecer devido ao aumento do custo. O governo examinará questões relacionadas à transparência dos preços e ao uso de preços dinâmicos, como a tecnologia por trás dos sistemas de fila que incentivam aumentos de preço, anunciou Nandy. Preocupações semelhantes foram levantadas pelo primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, que questionou se uma única empresa poderia manter um monopólio nas vendas de ingressos.

Ingressos desaparecem rápido

Os preços iniciais dos ingressos para os 17 concertos da Oasis no Reino Unido e na Irlanda no verão de 2025 foram estimados em torno de 135 libras (cerca de 160 euros). No entanto, devido às táticas de preços dinâmicos no site do revendedor de ingressos, os preços aumentaram para até 350 libras (cerca de 415 euros). A lei britânica permite ajustes nos preços com base na demanda.

De acordo com a membro do Gabinete Lucy Powell, ela foi forçada a pagar o dobro do preço inicial pelos seus ingressos, depois de pagar muito mais do que esperava. Ela criticou os preços dinâmicos, mas reconheceu o papel que eles desempenham dentro das dinâmicas do mercado. Os ingressos foram vendidos rapidamente.

Antes da pré-venda de ingressos da Oasis no domingo, o governo já havia prometido investigar as plataformas online que facilitam a revenda de ingressos. Essas plataformas costumam ser criticadas por revender ingressos a preços muito mais altos do que o original.

