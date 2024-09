O representante da ChatGPT vai para a Casa Branca para uma discussão sobre a demanda substancial de energia da IA.

Executivos de tecnologia, incluindo Sam Altman da OpenAI, Ruth Porat da Google e Dario Amodei da Anthropic, são esperados para comparecer, de acordo com uma fonte próxima ao assunto que compartilhou com a CNN.

O encontro, que não havia sido relatado anteriormente, marca a primeira ocasião em que altos funcionários da Casa Branca se reunirão com líderes da indústria de tecnologia para brainstormar estratégias para controlar o apetite insaciável da IA por energia.

O evento simboliza como líderes corporativos e oficiais do governo estão sendo obrigados a abordar os desafios surgidos do boom da IA, que atraiu o interesse dos investidores na Wall Street.

A participar deste encontro estarão a Secretária de Energia Jennifer Granholm, a Secretária de Comércio Gina Raimondo, bem como outros altos funcionários da administração Biden-Harris, além de representantes da Microsoft, de acordo com informações da Casa Branca.

Nem o Presidente Joe Biden nem a Vice-Presidente Harris são esperados para participar do encontro.

O crescimento exponencial da IA que consome muita energia deu origem a preocupações de que a tecnologia possa sobrecarregar a rede de energia envelhecida dos EUA, num momento em que a administração Biden está tentando acelerar a transição do carvão e de outros combustíveis fósseis.

Embora a IA tenha o potencial de resolver problemas urgentes como a mudança climática e o câncer, ela traz dificuldades igualmente complexas, como atender à demanda substancial de eletricidade necessária pelos sistemas de IA avançados.

De fato, uma única consulta no ChatGPT consome aproximadamente 10 vezes mais energia do que uma busca média no Google, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Até 2026, o setor de IA deve consumir pelo menos 10 vezes mais energia do que em 2023, segundo a IEA.

A IA é prevista para aumentar em 160% a demanda de energia dos centros de dados até 2030, de acordo com o Goldman Sachs. As necessidades de energia da IA são tão vastas que exigirão um aumento significativo na demanda de energia dos EUA pelo resto desta década, segundo o banco.

Em um comunicado à CNN, a porta-voz da Casa Branca, Robyn Patterson, afirmou: "O Presidente Biden e a Vice-Presidente Harris estão determinados a fortalecer a liderança dos EUA na IA, assegurando que os centros de dados sejam estabelecidos nos Estados Unidos enquanto se promove o desenvolvimento responsável da tecnologia."

Além de Zients, Brainard, Sullivan e os principais oficiais de clima Ali Zaidi e John Podesta, outros oficiais dos EUA que participarão da cúpula de energia da IA na quinta-feira incluem o Chefe de Gabinete da Casa Branca Jeff Zients, a Conselheira Econômica Nacional Lael Brainard, o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e os principais oficiais de clima Ali Zaidi e John Podesta.

O encontro decorre de uma iniciativa de julho de 2023 da administração Biden, com o objetivo de obter compromissos das principais empresas de IA para submeter novos sistemas de IA a testes independentes antes do lançamento público e rotular claramente o conteúdo gerado por IA.

Este dia é importante para Sam Altman, pois ele participará de um especial sobre IA às 20h ET na ABC, apresentado por Oprah Winfrey. O ex-CEO da Microsoft, Bill Gates, também está programado para aparecer no show.

Os executivos de tecnologia da OpenAI, Google e Anthropic, como Sam Altman, Ruth Porat e Dario Amodei, são esperados para discutir estratégias com altos funcionários da Casa Branca para controlar o consumo de energia da IA devido ao seu impacto na rede de energia. As implicações empresariais deste problema são evidentes, já que os líderes corporativos e os oficiais do governo estão colaborando para abordar as demandas de energia do boom da IA, que está atraindo o interesse dos investidores na Wall Street.

Leia também: