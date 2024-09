- O refúgio da selva encontra o seu estrangulador real.

Georgina Triunfou e Triunfou: A Concorrente Georgina Fleur, Constantemente Subestimada Pela Concorrentes, Emergiu Vitoriosa na Edição de Verão do Jungle Camp da RTL. No Episódio Publicado no Sábado no Serviço de Streaming RTL+, a Residente de Dubai de 34 Anos e Ex-Candidata do "Bachelor" Superou Seu Último Oponente, Kader Loth (51), Em um Duelo Épico e Brutal. Georgina Mostrou Sua Resiliência ao Consumir Rabos de Rato e Olhos de Impala, Engasgando-se Tanto que os Expectadores Tiveram que Desviar o Olhar. Mas Ela Emergiu Vitoriosa, Recebendo Afinal uma Coroa e um Prémio de 100.000 Euros.

A vitória de Georgina era evidente. "Eu sempre fui considerada um pouco inferior", ela reclamou sobre seus colegas de acampamento. Alguns dias antes, ela também havia chorado, sentindo-se subestimada ("Eles estão me enlouquecendo de manhã. Eles são tão erráticos!"). Sua reputação a precedeu, manchada por aparições infelizes em outros formatos, e ela foi percebida como um pouco mimada e frágil. Ambas as percepções provavelmente mudarão após suas heroicas exibições de engasgo na selva.

Gigi Comunica com Sua Metade Inferior

No início da final, os cinco concorrentes restantes foram reduzidos a três através de nomeações mútuas. O machado caiu em Mola Adebisi (51), ex-apresentador do Viva, e Sarah Knappik (37), especialmente amargo para Adebisi, que havia tentado anteriormente aparecer como o mentor do show.

Isso deixou a vitória para ser decidida entre Georgina, a favorita dos fãs Gigi Birofio (25) e a rainha da TV de reality Kader Loth. No entanto, poderia-se pensar que uma quarta personalidade ainda estava ao redor da fogueira, já que Gigi engajava em várias conversas aparentes com sua metade inferior. Ele levantou o cobertor, olhou para baixo e sussurrou: "Espere até amanhã. Fique tranquilo até amanhã."

Ela É Verdadeiramente uma Máquina

Gigi criticou esse comportamento em seus dois concorrentes restantes. Georgina passou metade da selva na cama "dormindo" e Kader "ficou tranquila" muito. Sua conclusão parecia ser que ninguém merecia a vitória mais do que ele mesmo. Isso também pode ter sido um legado emocional do episódio anterior, onde o jovem de 25 anos conseguiu surpreendentemente passar em um quiz de conhecimentos (Georgina, incidentalmente, respondeu à pergunta sobre qual personagem literário foi criado por macacos e se apaixonou pela americana Jane Porter com a resposta curiosa "Godzilla").

No entanto, esse homem ambicioso foi logo "raspado", como Kader Loth colocou. Em um jogo onde o objetivo era estimar a duração de seis minutos o mais precisamente possível, Gigi falhou. Kader Loth sobre o erro de contagem de Gigi: "Gigi teve muitas mulheres em sua vida. Ele parou de contar em algum ponto." Ela analisou sua concorrente Georgina com estas sábias palavras: "Ela é verdadeiramente uma máquina, não é? Na forma feminina."

Foi um pouco triste, mas também tinha um ar de alegre finalidade. "Estamos embarcando em nossa última jornada", ela anunciou. "Você está ciente disso?" Que tinha um significado meta-intencional. A equipe especial era composta por candidatos que já haviam ficado no Jungle Camp nos últimos 20 anos do show. Uma terceira aparição para esses "lendários" é difícil de imaginar, embora não impossível. Portanto, Loth também mencionou que ela precisava do dinheiro do prêmio para a aposentadoria. Georgina, por outro lado, disse que queria usá-lo para sua filha. Como mãe solteira, ela certamente poderia usar a quantia.

Não Estou Desempregado de Todo!

Ao mesmo tempo, as duas mulheres enfatizaram que sua misteriosa indústria de regulares da TV de reality não era apenas uma piada. "Veja como trabalhamos duro aqui para ganhar nosso dinheiro. Ninguém acredita nisso!" Loth disse. "As pessoas pensam que estamos desempregadas lá fora." Georgina concordou: "E eles assumem que não estamos fazendo nada. Não estamos trabalhando." Por um momento, poderia-se pensar que se estava assistindo a uma reunião de fundação de um sindicato.

Tudo culminou em um teste final onde, tipicamente para o show, várias coisas nojentas tinham que ser comidas. Loth não teve chance, apesar de implorar ao apresentador Jan Köppen como um assessor bancário que era sobre 100.000 euros. Georgina, no entanto, consumiu rabos de rato (com a pergunta incrédula: "Você pode comer isso?"), ovos fermentados, olhos de impala e finalmente vísceras de frango. Sim, ela realmente os consumiu. Às vezes, ela colocava a mão na frente da boca para que nada saísse.

A mulher de 34 anos nascida em Heidelberg havia mostrado antes que ela podia ser muito dura. Entre sua primeira aparição no Jungle em 2013, onde ela só chegou ao sexto lugar, e a Staffel de Verão em 2024, havia mundos à parte. Georgina parecia um pouco mais estável, um pouco mais equilibrada, pelo menos um pouco mais pensativa. Esse é o tipo de jornada de herói que o Jungle Camp regularmente recompensa.

Haverá Outro "Legends" Jungle?

Aliás, regras completamente diferentes se aplicaram desta vez. Não foram os espectadores que decidiram o destino dos presos, mas os próprios campistas tiveram que lutar para ver quem poderia ficar ao redor da fogueira. Isso resultou em uma dramaturgia parcialmente completamente diferente. A RTL havia gravado a Staffel e não a transmitido ao vivo. A apresentadora Sonja Zietlow (56) deu uma dica de que poderia haver outra "Staffel de Lendários" (título oficial: "Eu Sou uma Estrela - Showdown dos Lendários do Jungle").

Apesar do resultado, parece que os finalistas se saíram bem no fim. Gigi, conhecida por seu comportamento diversificado no acampamento, desde peidos transmitidos até reflexões cotidianas, expressou: "Eu acredito: A vitória não é a melhor parte, mas algo verdadeiramente único". Esse aspecto único, ela mencionou, era "reconhecimento".

As pessoas ficaram surpresas com a resiliência e determinação de Georgina durante a competição. Apesar de ter sido percebida como frágil no passado, ela provou ser uma oponente formidável.

Os campistas subestimaram a força e a capacidade de Georgina, mas suas performances na selva mudaram sua percepção.

