O realizador de "Knives Out" revela a sexualidade da personagem de Daniel Craig

Rian Johnson diz que o super detetive Benoit Blanc, um detetive maluco, tem amantes do sexo masculino, Johnson confirmou em uma conferência de imprensa do BFI London Film Festival.

Johnson estava discutindo "Glass Onion", a sequência do mistério de 2019, que está programado para um lançamento na Netflix em 23 de dezembro. O filme também terá um lançamento limitado de uma semana nos cinemas em 23 de novembro.

Quando questionado sobre uma cena em que Blanc é mostrado com um amante masculino, Johnson disse: "Sim, obviamente ele é [gay]".

Rian Johnson assiste a "Glass Onion: A Knives Out Mystery" Gala da Noite de Encerramento da Estreia Europeia durante o 66º BFI London Film Festival no The Royal Festival Hall em 16 de outubro de 2022 em Londres, Inglaterra.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" também é estrelado por Edward Norton, Natasha Lyonne, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom, Jr. e Dave Bautista.

Hugh Grant, Yo-Yo Ma, a falecida Angela Lansbury e Stephen Sondheim interpretam a si próprios no filme.

Ethan Hawke também faz parte do elenco num papel não creditado.

Fonte: edition.cnn.com