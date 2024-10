O rapper Eminem está prestes a assumir um papel de avô, experimentando emoção.

Slim Shady, também conhecido como Eminem, revelou um videoclipe emocionante para sua música "Temporary", dedicada à sua filha Hailie Jade. Neste clipe, o famoso rapper revela um segredo terno: ele vai ser avô pela primeira vez.

Mesmo os rappers mais duros têm um lado suave, e Eminem derrama uma lágrima ou duas ao ouvir essa notícia alegre. O vídeo estreou no YouTube do artista influente, cujo nome verdadeiro é Marshall Mathers III.

Para criar o videoclipe, Eminem astutamente costura cenas caseiras antigas de Hailie Jade Scott, acompanhando sua jornada desde a infância até o casamento. No final do vídeo, a jovem de 28 anos surpreende o pai ao revelar que está grávida! Ao mostrar a Eminem uma nova camiseta de "Vovô" e uma foto da ultrassonografia, o rapper durão momentaneamente se deixa emocionar.

Hailie Jade compartilha fotos em seu Instagram, com ela e o marido Evan McClintock, rodeados por imagens de ultrassom, com a legenda "Mãe e Pai" e o ano de 2025. De acordo com a revista "People", a ex de Eminem, Kimberly Anne Scott, de 49 anos, apresentou o casal na Universidade do Estado de Michigan. Eles se casaram em maio de 2022 após seis anos harmoniosos juntos. Em uma aparição no podcast "Just a Little Shady" de Hailie Jade, Evan revelou que pediu a aprovação de Eminem para o pedido de casamento em sua festa de aniversário em dezembro de 2022.

"Temporary", uma faixa emotiva que Eminem gravou com a vocalista Skylar Grey, faz parte de seu décimo segundo álbum "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Este álbum foi lançado em julho. A música agridoce é um tributo comovente à sua filha. Hailie Jade Scott é filha do relacionamento passado de Eminem com Kimberly Anne Scott.

