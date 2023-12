O que os viajantes para a Turquia precisam de saber

O impacto devastador dos acontecimentos e as réplicas que se seguiram deixaram com dúvidas muitos viajantes que planeavam visitar o país nos próximos dias, semanas ou mesmo meses.

Atualmente num estado de emergência nacional de três meses, a Turquia é um importante destino turístico, tendo atraído 44,6 milhões de chegadas de estrangeiros em 2022, de acordo com as estatísticas do governo turco.

Muitos dos potenciais visitantes terão ido para as principais estâncias e cidades, em especial para os destinos de sol de inverno mais populares da costa.

O terramoto atingiu a cidade de Gaziantep, no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria, por volta das 4h17 locais de 6 de fevereiro, provocando o desabamento de mais de 6000 edifícios.

Embora os viajantes internacionais tenham sido desaconselhados a viajar para as zonas afectadas, as viagens para os principais destinos turísticos - na sua maioria longe das zonas atingidas pelo terramoto - não foram, na sua maioria, afectadas. Mas é inevitável que haja algum impacto.

Eis o que sabemos:

Que zonas foram afectadas pelo terramoto?

Cerca de 10 províncias turcas foram afectadas pelo terramoto, que foi um dos mais fortes a atingir a região em mais de um século: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa.

O antigo castelo de Gaziantep, um dos pontos de referência mais famosos da cidade turca, ficou gravemente danificado devido ao terramoto.

A cidade de Alepo, já devastada por 11 anos de guerra civil, foi uma das zonas mais afectadas do noroeste da Síria, onde mais de quatro milhões de pessoas já dependiam de assistência humanitária.

Os voos para a Turquia foram cancelados?

Desde o terramoto, as companhias aéreas internacionais têm operado normalmente os voos de e para a Turquia.

Três aeroportos - o Aeroporto de Adana (ADA), o Aeroporto de Hatay (HTY) e o Aeroporto Internacional de Gaziantep Oğuzeli (GZT) - foram brevemente encerrados após o terramoto. No entanto, todos reabriram entretanto.

O Aeroporto de Istambul, o principal aeroporto internacional da Turquia, continuou a funcionar normalmente.

A Turkish Airlines, a companhia aérea nacional de bandeira da Turquia, está a permitir que os passageiros voltem a reservar ou obtenham um reembolso em voos domésticos e internacionais de ou para "áreas afectadas pelo terramoto" em voos programados de 6 de fevereiro a 31 de março, desde que tenham sido reservados antes de 9 de fevereiro de 2023.

Como é que os turistas serão afectados?

Não há qualquer indicação de que as viagens para os principais destinos turísticos da Turquia tenham sofrido grandes perturbações e a maioria pode receber os visitantes normalmente.

Ali Kutuk, da Likya Nature Travel, uma agência de viagens sediada em Antalya que oferece excursões de trekking, disse à CNN Travel que, até à data, a agência teve apenas um cancelamento de reserva de grupo e uma nova reserva em consequência do terramoto.

"Tivemos algum impacto em viagens recentes", afirma, antes de sublinhar que não espera que a situação afecte as reservas de verão e que a população local continua a fazer planos de viagem dentro do país. "Continuo a ter reservas para o verão".

Antalya fica a cerca de 594 quilómetros (369 milhas) de distância da cidade de Gaziantep, na zona do terramoto, por via aérea. Istambul fica a cerca de 850 quilómetros (528 milhas) de distância. Outros destinos turísticos importantes, como a Capadócia, Canakkle, Bodrum e Marmaris, também estão longe das zonas afectadas.

Quais são os conselhos actuais para os viajantes internacionais?

Embora vários governos, incluindo o dos EUA e o do Reino Unido, tenham aconselhado os viajantes a evitar áreas específicas afectadas pelo terramoto, os cidadãos não estão a ser aconselhados a afastar-se das áreas não afectadas na Turquia.

Os turistas devem visitar a Turquia agora?

A maior parte dos principais destinos turísticos da Turquia continua a receber visitantes. Para muitas pessoas no país, o recente terramoto tornou ainda mais imperativo que as pessoas continuem a viajar para as zonas não afectadas da Turquia para as suas férias.

Muitas pessoas na Turquia dependem das receitas do turismo e, depois de terem sido afectadas por encerramentos pandémicos nos últimos anos, estavam a contar com um ressurgimento do número de visitantes até à ocorrência do terramoto.

Em 2021, a contribuição do sector das viagens e do turismo da Turquia para o PIB foi de 59,3 mil milhões de dólares, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo.

O Banco Mundial afirma que os terramotos causaram cerca de 34 mil milhões de dólares de prejuízos directos na Turquia.

O que posso fazer para ajudar as vítimas do terramoto?

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) lançou dois apelos de emergência no valor total de 200 milhões de francos suíços (cerca de 214 milhões de dólares) para ajudar os esforços de socorro em ambos os países.

Há muitas outras organizações que também estão no terreno a responder. Pode ajudar clicando aqui.

Fonte: edition.cnn.com