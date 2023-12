O que ficou por resolver depois da bofetada de Will Smith

Aqui estão apenas alguns deles:

A carreira de Will Smith

De rapper amigo da família a estrela de sitcom em "The Fresh Prince of Bel AIr" e, mais tarde, a gigante das bilheteiras, Smith construiu a sua carreira com base no facto de ser simpático no ecrã e fora dele.

Esta é uma das razões pelas quais muitos o aclamaram inicialmente por ser o "protetor" da sua mulher, quando bateu em Rock, depois de o cómico e ator ter feito uma piada no palco dos Óscares sobre o cabelo curto de Jada Pinkett Smith.

"Jada, adoro-te, 'G.I. Jane 2', mal posso esperar para o ver", disse Rock enquanto apresentava o prémio de melhor documentário.

Smith subiu então ao palco, agrediu Rock, regressou ao seu lugar e gritou ao cómico: "Tira o nome da minha mulher da tua boca!

Não se sabe se Rock sabia que Pinkett Smith sofre de alopecia, que é a perda de cabelo que pode ser causada por uma resposta autoimune.

Smith deveria estar em alta depois da sua vitória para melhor ator - que veio momentos depois da bofetada - pelo seu papel em "King Richard".

Mas essa vitória foi ofuscada pelas acções de Smith nessa noite e pode muito bem fazer com que os estúdios hesitem em trabalhar com o ator ou, pelo menos, adiem os projectos planeados.

Como salientou Scott Mendelson, da Forbes, "o incidente dos Óscares abalou uma imagem cuidadosamente criada ao longo de 30 anos de carisma de estrela de cinema acessível, inofensivo e sempre ativo".

Muito parece depender dos movimentos que Smith fizer daqui para frente, já tendo se desculpado publicamente com Rock e se demitido da Academia.

Rock ainda não se pronunciou totalmente

Três dias após o polémico incidente, Rock subiu a um palco diferente.

Durante um espetáculo de comédia da sua "Ego Death Tour" no Wilbur Theater, em Boston, falou brevemente sobre a bofetada.

"Não tenho nada a dizer sobre o que aconteceu, por isso, se vieram para ouvir isso, eu tinha um espetáculo inteiro escrito antes deste fim de semana", disse Rock. "E ainda estou a processar o que aconteceu, por isso, a dada altura, vou falar sobre isso. E vai ser sério e vai ser engraçado, mas agora vou contar algumas piadas."

Muitos esperam ouvir os pensamentos de Rock sobre não só ter sido atingido por Smith, mas também se ele sabia sobre a condição médica de Pinkett Smith e as consequências do que foi considerado um dos momentos mais chocantes na história dos Prémios da Academia.

Outras pessoas na vida de Rock têm sido mais vocais.

O seu irmão mais novo, o comediante Tony Rock, recorreu ao Twitter para responder a algumas perguntas, nomeadamente sobre o estado de saúde do seu irmão mais velho.

"Still Rich", tweetou Tony Rock, que também abordou o facto de o seu irmão ter sido esbofeteado numa das suas próprias actuações de stand-up, que foi partilhada nas redes sociais.

Sanções da Academia

Dias depois dos Óscares, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que tinha "iniciado um processo disciplinar" contra Smith.

Embora o ator já se tenha demitido da Academia, o seu presidente David Rubin disse num comunicado na sexta-feira que o grupo "vai continuar a avançar com os nossos processos disciplinares contra o Sr. Smith por violações das Normas de Conduta da Academia, antes da nossa próxima reunião do conselho agendada para 18 de abril".

Essas acções podem incluir a expulsão permanente e qualquer outra coisa considerada no âmbito dos estatutos da Academia e/ou das normas de conduta.

Chloe Melas e Brian Stelter, da CNN, contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com