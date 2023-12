O que fazer se alguém estiver em paragem cardíaca

Cerca de 70% a 90% das pessoas que entram em paragem cardíaca nos EUA morrem antes de chegarem a um hospital porque as pessoas que as rodeiam nem sempre sabem como ajudar.

Qual o aspeto da paragem cardíaca

A paragem cardíaca ocorre quando o coração de uma pessoa pára abruptamente de bater.

"O ritmo mais comum é a chamada fibrilhação ventricular, que é basicamente como se o coração fosse um saco de minhocas. Está a bater de forma caótica e já não é capaz de bombear eficazmente", afirma a Dra. Christine Albert, directora do Departamento de Cardiologia do Smidt Heart Institute, em Los Angeles.

"A pessoa entra em colapso porque o cérebro não está mais funcionando, e há apenas alguns minutos que você tem que tentar fazer com que esse ritmo volte ao ritmo normal.

Os sinais de alerta podem incluir falta de ar, coração a bater, fraqueza e desconforto no peito. Mas, na maior parte das vezes, a paragem cardíaca acontece sem aviso.

Uma pessoa em paragem cardíaca não tem pulso e não reage ao som ou ao toque. A pessoa deixa de respirar ou emite sons semelhantes a um suspiro, que não é uma verdadeira respiração, mas um reflexo que ocorre quando o cérebro não recebe oxigénio suficiente.

O que causa a paragem cardíaca

A paragem cardíaca pode ser causada por ritmos cardíacos irregulares chamados arritmias. A insuficiência cardíaca pode ser a causa, tal como o espessamento do músculo cardíaco chamado cardiomiopatia.

A paragem cardíaca pode seguir-se a um ataque cardíaco, que é quando um bloqueio impede o coração de receber sangue suficiente. O músculo começa a morrer, mas, ao contrário da paragem cardíaca, continua a bombear.

Também pode ocorrer devido a eletrocussão, afogamento, asfixia, dificuldade respiratória ou traumatismo. Um golpe forte no peito, como no caso de um jogador de basebol, pode fazer com que o coração fique fora de ritmo.

O que fazer em primeiro lugar: Ligar para o 112, utilizar um DEA

Se vir alguém com sintomas de paragem cardíaca, ligue imediatamente para o 112. O objetivo é obter ajuda profissional o mais rapidamente possível. Quando o coração não consegue bombear sangue para o cérebro e para os pulmões, a pessoa pode sofrer danos cerebrais ou morrer em poucos minutos.

Se estiver mais alguém por perto, divida as tarefas. Uma pessoa deve ligar para o 112 enquanto a outra procura um desfibrilhador automático externo, ou DEA.

Estes dispositivos leves podem fazer com que o coração de uma pessoa volte ao ritmo normal. Encontram-se frequentemente em locais públicos como aeroportos, escritórios e escolas. Um DEA pode parecer assustador, mas foi concebido para ser utilizado por qualquer pessoa, mesmo por espectadores sem formação.

Ao premir o botão de alimentação, o dispositivo dá-lhe instruções de voz passo a passo sobre onde colocar as almofadas de eléctrodos no peito da pessoa.

Uma vez colocadas as almofadas, o aparelho mede o ritmo cardíaco da pessoa. Não dá um choque se a pessoa não precisar de um. Mas se precisar, o DEA dir-lhe-á para se afastar e premir um botão para aplicar o choque.

Iniciar a RCP

Depois de utilizar o DEA - ou imediatamente, se não tiver acesso a um - inicie as compressões torácicas.

Coloque as mãos no centro do peito da pessoa e prima com força a 100 a 120 batimentos por minuto. Pode ser útil cantarolar uma canção com este ritmo, como "Stayin' Alive" dos Bee Gees, "Can't Stop the Feeling" de Justin Timberlake ou "Just Dance" de Lady Gaga.

"Está literalmente a agir como um coração externo", disse a Dra. Comilla Sasson, médica praticante de medicina de emergência e vice-presidente de ciência e inovação para cuidados cardiovasculares de emergência da American Heart Association.

Pode tornar-se cansativo, disse ela, por isso, se houver outra pessoa por perto, peça-lhe que assuma o controlo quando precisar de uma pausa. Se não souberem fazer RCP, peça-lhes que o observem primeiro. "É o que fazemos na sala de emergência", disse Sasson.

Bloquear os cotovelos dá-lhe mais força para empurrar. Com um adulto, normalmente usa as duas mãos para as compressões torácicas. Mas se estiver a ajudar um bebé, use uma mão.

Algumas pessoas perguntam-me: "E se eu fizer compressões torácicas, partir uma costela e magoar o bebé? Eu digo-lhes que essa pessoa está literalmente morta e que, se tiver a sorte de acordar porque fez compressões torácicas, vai ficar feliz por ter ajudado a salvar-lhe a vida. Há um pequeno número de pessoas que ficam com uma costela partida", disse Sasson.

Como obter formação

Muitas organizações oferecem formação em RCP e DEA.

A American Heart Association e a Cruz Vermelha oferecem cursos presenciais, assim como muitas organizações locais.

A Associação Americana do Coração e a Cruz Vermelha também oferecem sessões de formação prática com instrutores, todas online.

Planear com antecedência

Sasson diz que é importante que os pais de jovens atletas tenham uma conversa com o treinador da criança para se certificarem de que têm um plano de resposta cardíaca em vigor, que inclui RCP e um DEA. Se alguém tiver um incidente na escola, no campo ou durante uma atividade extracurricular, todos saberão o que fazer.

As famílias também devem certificar-se de que têm um plano em casa, para o caso de acontecer alguma coisa.

"Quem é que vai ligar para o 112? Quem é que vai iniciar as compressões torácicas? Quem é que vai abrir a porta quando a ambulância chegar? Só o facto de falar sobre o assunto ajuda. Penso nisto como um simulacro de tornado", disse Sasson. "Esperemos que nunca precisemos de saber o que fazer, mas se essa situação acontecer, queremos ter um plano sobre o que vamos fazer para ajudar a manter o nosso ente querido vivo."

