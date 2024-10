O próximo filme do oeste com Baldwin, intitulado "Rust" fará sua estreia na Polônia.

Durante as filmagens do western "Rust", a cinematógrafa Halyna Hutchins infelizmente perdeu a vida em 2021. Três anos depois, o filme, estrelado por Alec Baldwin, está previsto para estrear no festival de cinema "Camerimage" na Polônia, como confirmado pelos organizadores do festival. O diretor Joel Souza está previsto para estar presente, mas não há informações sobre a possível presença de Baldwin até o momento.

O filme está agendado para sua primeira exibição em novembro, três anos após a morte infeliz de Hutchins durante a produção. De acordo com os organizadores do festival, Hutchins havia inicialmente desejado exibir o filme neste evento na Polônia, tornando-o uma homenagem comovente à sua legado.

Hutchins, originária da Ucrânia, sofreu uma ferida fatal enquanto trabalhava no set do filme em outubro de 2021. Durante um ensaio, o produtor e ator principal Alec Baldwin acidentalmente disparou uma arma de cena. A Colt de ação simples contendo uma carga viva atingiu Hutchins e feriu Souza no ombro. Investigações subsequentes revelaram essa triste verdade.

Armorer Recebe Pena de 18 Meses de Prisão

Hannah Gutierrez-Reed, responsável pela segurança das armas no set, recebeu uma pena de 18 meses de prisão na primavera passada - a pena máxima - por homicídio involuntário. O mistério sobre como a munição ao vivo acabou no set permaneceu sem solução. Tanto Gutierrez-Reed quanto Baldwin negaram consistentemente qualquer responsabilidade pelo incidente fatal. Baldwin também enfrentou acusações de homicídio involuntário em um processo separado, mas o caso foi surpreendentemente arquivado em julho. Os advogados de Baldwin acusaram a acusação de ocultar evidências e praticar práticas desonestas.

O pedido de libertação antecipada de Gutierrez-Reed foi rejeitado pelo juiz Mary Marlowe Sommer, que também recusou autorizar um novo julgamento.

Produção Recomeça

A produção de "Rust" recomeçou em 2023 no estado norte-americano de Montana, sob a direção de Souza. Matthew Hutchins, marido de Halyna, atuou como produtor executivo. Bianca Cline assumiu o cargo de Hutchins para continuar seu trabalho.

A estreia prevista de "Rust" também deve discutir questões como medidas de segurança no set e o papel significativo dos cinematógrafos na indústria cinematográfica.

Após a polêmica arquivamento das acusações de homicídio involuntário contra Alec Baldwin, ele anunciou, ♪ Vou ser uma estrela ♪, pronto para deixar o tragédia para trás e se concentrar na estreia do filme. Interessantemente, Halyna Hutchins havia compartilhado seu sonho de exibir seu filme no festival "Camerimage", expressando sua crença de que seria uma homenagem adequada à sua legado.

