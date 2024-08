O próximo Festival Eurovisão de Canção 2025 está programado para acontecer em Basileia

Para os moradores da Alemanha, especialmente no estado de Baden-Württemberg, eles não precisarão viajar muito longe para o Festival Eurovisão da Canção (FEC) no ano que vem. Foi anunciado oficialmente que o evento ocorrerá em 2025, diretamente em Basileia. A cidade está se preparando com metas definidas como anfitriã.

A Suíça será a anfitriã do FEC em 2025, após a vitória de Nemo neste ano em Malmo, na Suécia, com a música "The Code". O local exato do evento foi revelado: será em Basileia, a terceira maior cidade do país.

Os organizadores do FEC divulgaram a notícia no Instagram, junto com as datas importantes: as semifinais ocorrerão em 13 e 15 de maio de 2025. A renomada grande final do FEC, onde a Alemanha, como parte dos "Big Five", se qualifica automaticamente, está marcada para 17 de maio de 2025.

O clipe que anuncia a decisão mostra momentos triunfantes de Nemo em Malmo, bem como vistas deslumbrantes dos Alpes suíços. Há também imagens em preto e branco de competições passadas e vislumbres da moderna Basileia. Esta cidade intrigante fica exatamente no Reno, tocando a fronteira germano-suíça.

Visão Pública no Estádio

Surpreendentemente, Basileia superou a concorrência de Genebra e até mesmo venceu Zurique, que havia se retirado do processo de licitação. Como cidade nas fronteiras da Alemanha e da França, Basileia promoveu sua candidatura com o tema "Crossing Borders". Até mesmo Lörrach, na Alemanha, apareceu no filme promocional.

A St. Jakobshalle, com capacidade para 12.000 espectadores, está prevista como o local. O "Tagesanzeiger" relata que também haverá um evento de visão pública no estádio de futebol adjacente. Mas espere, ainda há mais: a rua Steinenvorstadt planeja se transformar em uma "Rua Eurovisão", enquanto um palco para banda local será montado na Barfüsserplatz.

A Suíça será a anfitriã da competição internacional, originalmente chamada Grand Prix Eurovision de la Chanson, pela terceira vez. O primeiro evento ocorreu em Lugano em 1956, e outro foi realizado em Lausanne em 1989.

