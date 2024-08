- O próximo blockbuster de verão, intitulado "24", foi anunciado.

O título do grande sucesso deste verão na Alemanha será revelado hoje, quinta-feira. Os especialistas da GfK Entertainment em Baden-Baden, que compilam os gráficos oficiais alemães, vão revelar o artista e a música.

Diferente do passado, ainda não apareceu um grande sucesso de verão na cena musical. Em contraste, há dois anos, "Layla" de DJ Robin & Schürze foi declarada vencedora no final de julho.

E quanto às chances de Shirin David?

Normalmente, o sucesso do verão é uma faixa de um artista desconhecido ou que ainda não fez sucesso na Alemanha.

Portanto, "Bauch Beine Po" de Shirin David pode não ser declarado. No entanto, essa regra já foi quebrada antes, como em 2021 com "Bad Habits" de Ed Sheeran.

Grandes hits de verão incluem "Macarena" (1996), "Dragostea din tei" (2004), "I Kissed A Girl" de Katy Perry (2008), "Wake Me Up" de Avicii (2013) e "Despacito" de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Alguns potenciais hits de verão deste ano com base em seu desempenho até agora incluem "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas. Artemas, um produtor musical britânico, alcançou fama global com essa faixa eletrônica devido à sua popularidade no TikTok.

Outro concorrente é "Move" de Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii. O DJ de Berlim Adam Port ganhou reconhecimento internacional através de seu coletivo Keinemusik. Sua faixa eletrônica "Move" oferece uma vibe de verão ao entardecer, lembrando Ibiza ou o festival Burning Man.

Também na disputa pelo hino de verão de 2022 está "Pedro" de Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà. Esse número dançante é uma reinterpretação do clássico de Italo-disco "Pedro" da cantora italiana Raffaella Carrà, que morreu em 2021 aos 78 anos. "Pedro" é um dos maiores sucessos de Carrà, ao lado de "A far l’amore comincia tu" (também conhecido como "Liebelei" em alemão).

Apesar da falta de um sucesso de verão claro neste ano, outros artistas desconhecidos como Artemas e o DJ de Berlim Adam Port estão ganhando tração com suas faixas de verão. Seus sucessos, como "I Like The Way You Kiss Me" e "Move", poderiam potencialmente desafiar o status quo e se tornar outros grandes hits de verão de 2022.

