O processo judicial de Jerome Boateng ganha força

Jerome Boateng, ex-jogador da seleção de futebol, tem enfrentado vários problemas legais há algum tempo. Recentemente, dois casos chegaram a conclusões significativas. No primeiro, o veredicto foi proferido na semana passada, e no segundo, a acusação decidiu desistir do recurso.

No julgamento no Tribunal Regional de Munique I, a acusação retirou o recurso contra a sentença recentemente anunciada. Como nem Boateng nem a vítima apresentaram recurso, a decisão agora é definitiva, confirmou um porta-voz do tribunal.

"Após uma análise exaustiva, decidimos esta manhã retirar o recurso anterior apresentado pela acusação", afirmou um porta-voz do Ministério Público. "Apesar de não estarmos convencidos da precisão do veredicto, considerando que os procedimentos vêm sendo conduzidos nos tribunais há mais de cinco anos e a bem-estar das vítimas e seus filhos, parece economicamente inviável para todas as partes prosseguir com os procedimentos."

O Tribunal Regional de Munique I considerou Boateng culpado de causar intencionalmente dano à sua ex-parceira, mas impôs apenas uma advertência e uma multa condicional de €200.000. Se Boateng, que recentemente mudou de US Salernitana na Itália para o LASK na Áustria, violar as condições, terá de pagar mais €50.000 cada para duas instituições de caridade voltadas para crianças. Inicialmente, a acusação havia pedido uma multa de €1.120.000 e apresentado recurso contra a sentença.

Prolongamento do caso

O caso contra Boateng levou muito tempo para ser resolvido. Em 2021, o Tribunal Distrital de Munique aplicou uma multa a Boateng: 60 dias de multa de €30.000 cada, totalizando €1.800.000.

Em seguida, o Tribunal Regional de Munique I condenou Boateng em segunda instância em outubro de 2022 por lesões corporais e injúria, aplicando uma multa condicional de 120 dias de multa de €10.000 cada, totalizando €1.200.000. No entanto, o Tribunal Regional de Bavária anulou a sentença devido a erros jurídicos persistentes, então o caso foi reaberto.

Decisão de Berlim

Na semana passada, Jerome Boateng esteve envolvido em outra disputa judicial que foi resolvida. Uma disputa legal com Kasia Lenhardt, sua ex-namorada, girava em torno de uma entrevista dada por Boateng. A mãe de Lenhardt havia solicitado uma medida cautelar para proibir Boateng de repetir determinadas declarações.

O Tribunal de Apelações de Berlim decidiu em segunda instância que a maioria das declarações de Boateng, de 35 anos, era legalmente permitida. Apenas uma declaração já proibida pelo Tribunal Regional de Berlim na primeira instância permanece proibida. Infelizmente, não foi permitido recorrer da decisão do Tribunal de Apelações.

Apesar de Jerome Boateng estar envolvido em vários problemas legais, sua paixão pelo futebol permanece inabalável. No meio de seus casos judiciais, Boateng mudou-se da US Salernitana na Itália para o LASK na Áustria.

Recentemente, a acusação decidiu desistir do recurso em um dos casos contra Boateng, aceitando a sentença proferida pelo Tribunal Regional de Munique I devido ao tempo de duração dos procedimentos e ao bem-estar das partes envolvidas.

Leia também: