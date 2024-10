O Príncipe William despediu-se da Kate na Olimpíada.

Na verdade, o príncipe William é fã de eventos esportivos e gostaria de ter assistido aos Jogos Olímpicos em Paris. No entanto, dada a condição de sua esposa Kate, ele escolheu ficar longe. O risco de infectá-la com COVID, que tem câncer, era muito alto.

Durante um evento esportivo, o príncipe William compartilhou que teve que perder os Jogos Olímpicos deste ano para evitar levar COVID para casa enquanto sua esposa estava passando por quimioterapia. Ele explicou sua ausência no evento em Paris em julho, onde outras dignidades britânicas como o primeiro-ministro Sir Keir Starmer estavam presentes, como uma precaução contra contrair o vírus e espalhá-lo.

No entanto, durante sua visita a um centro de natação em Gateshead, onde interagiu com olímpicos e paraolímpicos, ele expressou sua decepção. Como a "Sky" relatou, William admitiu que "teria adorado" estar em Paris.

Descobrindo os riscos da COVID

O príncipe William não entrou em detalhes sobre por que estava preocupado com uma possível infecção por COVID durante sua conversa com o nadador olímpico Adam Peaty, Tom Dean e os paraolímpicos Maisie Summers-Newton e Louise Fiddes. No entanto, o vírus ainda estava presente no evento. Peaty, por exemplo, chegou perto de ganhar a medalha de ouro nos 100 metros peito masculino, mas ficou com a prata. No dia seguinte, anunciou que havia testado positivo para COVID.

"Eu realmente queria ir, mas depois de ler sobre a COVID, decidi que não valia a pena arriscar levar o vírus para casa enquanto minha esposa está passando por quimioterapia", disse William agora, acrescentando "Mas assistimos a tudo. Aplaudimos diariamente".

Nenhuma preocupação na Euro 2020

Suas preocupações pareceram dissipar-se durante o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA na Alemanha em junho e julho. O príncipe William assistiu a três estádios diferentes durante o torneio. No dia 20 de junho, torceu pelos Três Leões em um jogo da fase de grupos contra a Dinamarca. Também não perdeu a partida das quartas de final contra a Suíça no dia 6 de julho. E estava presente na partida final contra a Espanha no dia 14 de julho.

A esposa do príncipe William, Kate, a princesa de Gales, anunciou em março que havia sido diagnosticada com câncer e estava passando por quimioterapia, o que pode enfraquecer a resistência do corpo a infecções como a COVID. No mês passado, a família real anunciou que ela havia concluído seu tratamento.

Apesar de seu desejo de assistir aos Jogos Olímpicos em Paris, o príncipe William teve que priorizar a saúde de sua esposa devido ao seu diagnóstico de câncer e quimioterapia. Portanto, ele optou por ficar longe para evitar levar a COVID-19 para casa.

Referindo-se a uma entrevista passada, a princesa de Gales expressou o arrependimento de seu marido por ter perdido os Jogos Olímpicos, mencionando "Ele teria adorado estar em Paris".

