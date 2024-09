O Príncipe Harry está a passar por uma jornada angustiante.

Se as creditar as afirmações do príncipe Harry, sua passagem como membro da realeza britânica foi pontuada por encontros incríveis. No entanto, é algo muito mais assustador que o faz gritar e berrar ultimamente - explorar um labirinto assombrado em Nova York ao lado do apresentador de talk show tarde da noite Jimmy Fallon.

Uma visita ao "The Tonight Show" com o apresentador americano não precisou da presença gelada do príncipe William para enviar um arrepio pela espinha de Harry.

Fallon, recebendo seu convidado no Centro Rockefeller de Nova York, desafiou-o a explorar sua nova atração assombrada, "Jimmy Fallon's Tonightmares". Com um nome que sugere o terror que espera os visitantes, é seguro dizer que a precaução é necessária.

Fallon gravou sua emocionante aventura e compartilhou o clipe no Instagram. Antes de entrar no labirinto, Harry confessou que não é facilmente assustado. "Hoje pode ser uma exceção", ele sussurra hesitante.

Com medo de pandas? Não ele!

De acordo com suas palavras, o duo mal faz uma pausa entre seus gritos ensurdecedores e guinchos enquanto navegam pelo labirinto. O terror espreita em cada esquina, manifestando-se na forma de atores mascarados e ilusões - elevadores despencando, lobisomens, zumbis. Eles discutem repetidamente sobre quem deve liderar, apenas para sair correndo gritando com o próximo susto.

Quando Harry se depara cara a cara com uma criatura vestida com uma máscara de panda, ele insiste que os pandas não o assustam. Mas o rugido convincente da criatura muda sua opinião bem rapidamente. Em uma reviravolta cômica, a atriz de zumbi assustada percebe quem ela acabou de assustar.

Pelo NYC

Antes de mergulhar de cabeça em "Jimmy Fallon's Tonightmares", Harry já havia participado de vários eventos em Nova York. Como palestrante principal da "Clinton Global Initiative", ele instou à ação para combater o "perigo onipresente" que a internet representa para as crianças. Ele também participou de discussões em painel sobre a proteção de parques africanos e juntou-se a várias funções de caridade.

De acordo com fontes da mídia, o príncipe Harry planeja retornar brevemente ao Reino Unido na próxima segunda-feira para participar dos prêmios anuais WellChild. Parece pouco provável que sua esposa, a duquesa Meghan, o acompanhe. Ela também ficou de fora de sua viagem a Nova York. Desde sua mudança para Montecito, Califórnia, em 2020, o casal reside com seus filhos, Archie (5) e Lilibet (3).

Apesar de sua afirmação de não ter medo de pandas, o encontro de Harry com um ator de máscara de panda no labirinto assombrado provou o contrário. Seus gritos ecoaram pelo labirinto, provando que até mesmo ele tinha seus medos.

A "diversão" proporcionada pela atração assombrada de Jimmy Fallon foi como nada que o príncipe Harry havia experimentado antes, deixando-o gritando e guinchando ao longo do labirinto.

Leia também: