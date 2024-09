O primeiro curso de aviação do Príncipe Eduardo termina com sucesso.

À idade de onze anos, é alegado que o príncipe George teve sua primeira aula de voo, segundo noticiado por uma fonte de notícias. O filho do príncipe William, futuro rei da Grã-Bretanha, e sua consorte, Kate, teria passado aproximadamente uma hora no céu, de acordo com "The Sun", com base em testemunhas oculares. Como segundo na linha de sucessão ao trono britânico, George está sendo preparado para eventualmente ascender ao trono.

De acordo com uma fonte, George pareceu se divertir bastante voando pelos céus. "É o momento perfeito para começar", acrescentou a pessoa não identificada. Os pais de George assistiram ao voo do chão, marcando o fim das férias de verão, mas o jovem príncipe teve companhia no cockpit na forma de um instructor de voo.

É notável que a família real britânica manteve silêncio sobre as atividades de lazer de William e Kate.

A história de aviação da família continua

Como relatado por uma testemunha, "Parece que a família real mantém uma rica herança de aviação, com George sendo o próximo na linha". Essa declaração foi feita em Waltham Airfield, a apenas 20 minutos de carro de Windsor Castle, onde a família reside.

A importância histórica da aviação na família real se estende ao avô de George, que aprendeu a voar em Waltham aos 31 anos. Seu bisavô, o atual rei Charles III, passou quatro meses na RAF. O pai de George, o príncipe William, começou seu treinamento de aviação aos 27 anos enquanto servia no exército antes de se tornar piloto de resgate de helicóptero. Além disso, o tio de George, o príncipe Harry, também aprendeu a voar durante seu serviço militar, ultimately servindo como co-piloto em Afghanistan.

A estreia de George no mundo da aviação foi muito esperada, seguindo os passos de seus familiares aviadores. Assim como seu bisavô e pai, o príncipe George demonstrou interesse em voar, continuando a tradição de aviação da família real em Waltham Airfield.

