O plano de Sydney para ser "a capital mundial do Ano Novo

É de manhã cedo, três dias antes da véspera de Ano Novo. O porto é a tela de Jacobowski. Ele planeia pintá-lo com pirotecnia.

"É a estrutura mais conhecida do mundo, pelo que desempenhar um pequeno papel é fantástico", diz Jacobowski à CNN.

"Há mil milhões de pessoas que se sintonizam para ver o fogo de artifício, por isso, sim... não há pressão para fazer bem o fogo de artifício", ri-se.

A equipa de Jakubowski vai equipar a Ópera de Sydney com alguns dos 36.000 efeitos de tiro, 13.000 projécteis aéreos e mais de 75.000 efeitos pirotécnicos que vão explodir sobre o porto depois da meia-noite.

O governo local de Sydney, que chama à sua cidade a "Capital Mundial da Passagem de Ano", também colocou 7.000 fogos de artifício na Ponte do Porto de Sydney, querendo que esta "dance com cor".

"É uma tradição tão grande no pico do verão", diz John Hughes. Ele é o diretor executivo do Luna Park, um icónico parque de diversões Art Deco situado debaixo da ponte.

"Todos os marcos emblemáticos estão agrupados neste porto incrível e é um dos primeiros lugares do mundo a celebrar o ano novo."

O Luna Park é um desses marcos: A resposta de Sydney a Coney Island, o sorriso largo do palhaço do Luna Park é inconfundível. Este ano, a equipa vai organizar a sua 20ª festa de Ano Novo no Porto.

Enquanto a extravagância oficial da véspera de Ano Novo se concentra na Harbour Bridge e na Opera House, a grande noite de Sydney é sentida em toda a cidade, iluminando ruas individuais, casas e empresas com a atmosfera da noite.

É algo de que os habitantes de Sidney estão "imensamente orgulhosos", diz Hughes, do Luna Park, ele próprio entusiasmado com o número de turistas da Austrália e de todo o mundo que irão convergir para o Luna Park.

Do outro lado da água, a Ópera de Sydney faz 50 anos em 2023. Quando foi inaugurada em 1973, o arquiteto Jorn Utzon não só deu à Austrália um símbolo para exibir orgulhosamente nos selos postais, como também para lançar fogo de artifício.

A Casa, como é carinhosamente conhecida, ajudou, ao longo da sua meia década, a fazer evoluir a cultura australiana. Na véspera de Ano Novo, a Opera Australia irá encenar uma atuação de "La Traviata".

A soprano Samantha Clarke diz que o facto de Sydney ser identificada por uma instituição cultural é importante.

"Para a Austrália ... somos um país tão jovem e ter um lugar tão emblemático como uma casa de ópera, para que seja um marco para nós, é muito especial", diz ela.

A moderna nação da Austrália pode ser jovem, mas é o lar da cultura mais antiga do mundo. Os indígenas australianos habitam o continente há mais de 60.000 anos. Este ano, um referendo destinado a reconhecer os povos das Primeiras Nações na Austrália na constituição do país foi rejeitado apósuma campanha acrimoniosa ganha pelos partidos conservadores.

Às 19h30, uma cerimónia indígena de defumação irá "limpar o porto de espíritos negativos", antes de os artistas indígenas fazerem a curadoria de um espetáculo de fogo de artifício apelidado de "Buried Country".

O diretor criativo Nooky diz que o tema sublinha que os australianos e os visitantes estão sempre em terras indígenas - mesmo nas grandes cidades.

"Estamos a apelar aos nossos idosos para que nos dêem força neste momento e também para celebrar os seus feitos e os conhecimentos que transmitiram. Espero criar um evento memorável em que todos possam participar. Esta plataforma permite-nos partilhar a nossa verdade, as nossas histórias e a nossa voz com o mundo", afirmou Nooky.

O mundo vai estar a ver.

Fonte: edition.cnn.com