O Pilaf, o cão em miniatura de Demi Moore, consegue encantar Graham Norton, Lady Gaga e Colin Farrell.

Demi Moore apareceu no "The Graham Norton Show" para falar sobre seu novo filme selvagem, intitulado "The Substance", e trouxe junto seu companheiro peludo, Pilaf, a quem ela brincou de chamar de seu "parceiro único e especial".

Durante conversas com os demais convidados Lady Gaga e Colin Farrell, que promoviam seus projetos, "Joker: Folie à Deux" e "The Penguin", respectivamente, Moore revelou que Pilaf estava no estúdio porque costuma acompanhar mamãe. Basta conferir a biografia do Instagram de Pilaf para confirmar!

Farrell expressando seu desejo de capturar uma selfie com o cão, Moore compartilhou histórias sobre como Pilaf teve sua própria sessão de fotos para a Dogue Magazine - sim, pense em Vogue, mas para cachorros! Ela até mencionou que recebeu uma ligação de sua assessora de imprensa especificamente para Pilaf.

Ao apresentar Pilaf - nome completo sendo Pilaf the Tiny Mouse - ao palco, ela rapidamente fez seu caminho até o apresentador Norton para alguns carinhos afetuosos.

Em seguida, Moore passou Pilaf para Gaga, que admirou o animal incomum, comentando que ela era bem pequena e peculiar (óbviamente de uma maneira carinhosa). Moore compartilhou detalhes sobre os problemas dentais de Pilaf, que resultaram em sua língua frequentemente escapando da boca. A resposta simples de Gaga foi, "Ela é simplesmente perfeita".

Durante as animadas discussões sobre seus próximos projetos, Demi Moore mencionou que Pilaf costuma acompanhá-la a eventos de entretenimento. O cão único até teve uma sessão de fotos para uma revista canina, atraindo atenção com suas peculiaridades encantadoras.

Leia também: