O período de Ozzy Osbourne na reabilitação de drogas está a dar-lhe alegria.

Ozzy Osbourne, conhecido por sua história selvagem com drogas, compartilhou em seu podcast que recentemente voltou a usá-las. O vocalista de 75 anos do Black Sabbath, que lutou contra problemas de adicção no passado, está recorrendo às drogas novamente devido a complicações de saúde. "Estou me sentindo melhor, mas não estou totalmente sóbrio. Às vezes, fumo um pouco de maconha", revelou em "Madhouse Chronicles".

O músico chegou a confessar que Considerou voltar a usar drogas mais pesadas para gerenciar sua dor. Recentemente, um médico lhe administrou o anestésico ketamina. "Ele me deu uma dose pequena, mas foi suficiente para reacender a chama", disse Osbourne. Agora, ele está considerando frequentar as reuniões do Alcoholics Anonymous novamente.

Osbourne enfatizou que sua esposa Sharon deve permanecer ignorante de seu uso de drogas. "Tenho sorte de ela sempre me manter em cheque, senão eu estaria em sérios apuros", disse ele. Até mesmo a maconha, "ela encontraria e jogaria fora em um piscar de olhos".

As drogas estão há muito associadas à imagem de Osbourne, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Seus problemas de adicção levaram ao seu afastamento do Black Sabbath em 1979. Ao longo dos anos, Osbourne buscou reabilitação dez vezes, mas nunca conseguiu largar completamente. Foi somente após se casar com Sharon em 1982 que ele conseguiu a sobriedade. "Sem Sharon, eu estaria seis pés abaixo. Estava consumindo quantidades absurdas de drogas e álcool. Ninguém sabia se eu passaria pela porta, pularia pela janela ou desapareceria", disse ele ao "The Independent" em uma entrevista em 2022.

Recentemente, Osbourne teve que lidar com vários problemas de saúde. Uma queda em 2019 fez com que as hastes de metal em sua coluna se movessem, que foram implantadas após um acidente de quadriciclo em 2003. Ele passou por várias cirurgias e ficou dois meses no hospital. Desde então, ele tem precisado de muletas ou cadeira de rodas. Além disso, Osbourne é afetado pela doença neurológica conhecida como doença de Parkinson.

A revelação de Ozzy Osbourne sobre seu uso de drogas em "Madhouse Chronicles" inclui uma menção ao fumo de maconha, demonstrando que os ícones da música muitas vezes enfrentam desafios relacionados ao abuso de substâncias. Apesar dos esforços de sua esposa Sharon para mantê-lo sóbrio, Ozzy está considerando novamente frequentar as reuniões do Alcoholics Anonymous devido a suas lutas contínuas com a adicção e as complicações de saúde.

