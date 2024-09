- "O 'Papa da Beleza', Mang, não expressa intenção de se aposentar aos 75 anos"

Será que ele é mais bem-sucedido como empresário ou como cirurgião? Werner Mang pondera por um momento. "Eu diria que é uma questão de opinião", admite o diretor da Bodenseeklinik, olhando ao redor de seu escritório cheio de fotos de celebridades e sorrisos alegres. Quem poderia ter sido seus convidados na sala de operação? O famoso cirurgião plástico da Alemanha fica estranhamente quieto.

"É ainda um assunto delicado", admite. Na Bodenseeklinik, os pacientes até se registram com identidades falsas para melhorar sua aparência em segredo.

Poucos dominaram a arte de combinar o apelo das celebridades e a discrição como Mang recentemente. Com comentários ousados - seja sobre sua especialidade ou finanças públicas, cultura de desempenho ou veganismo - ele é um regular em talk shows, jornais e TV. Suas fotos com estrelas como Costa Cordalis, Roberto Blanco e Fritz Wepper aparecem, mas as identidades de seus pacientes famosos permanecem em grande parte especulativas.

Com celebridades para sua própria fama

Sua clínica em Lindau, oferecendo uma vista de tirar o fôlego do lago de Constança, aparece consistentemente nas discussões como um destino luxuoso para entusiastas da imagem. Mang transformou o negócio da beleza em uma fortuna de sete dígitos - e a si mesmo em uma celebridade.

No seu 75º aniversário, Mang recorda uma carreira próspera que realmente decolou quando, como médico residente, endireitou o nariz de um ator chamado Götz George, que quebrou o nariz nas filmagens. Ele transformou a Bodenseeklinik em um ponto de referência europeu, adquiriu outras clínicas de beleza, publicou livros e renovou propriedades na ilha de Lindau.

Controvérsia e reveses não faltaram em sua ascensão. Sua queda veio em 2013 quando foi multado por causar lesões corporais, recebidas através de um Strafbefehl. Ele permitiu que um cirurgião plástico não licenciado operasse sozinho na Bodenseeklinik, o que era ilegal na época.

Embora Mang mantenha que nenhum paciente sofreu devido a isso, ele admite seu erro em contratar o médico não licenciado. "Simplesmente ignorei as qualificações", confessa. Na época, ele supervisionava todos os aspectos da Bodenseeklinik - a equipe, os procedimentos, a administração, as finanças. Seu negócio em expansão havia se tornado grande demais para ele gerenciar sozinho.

No entanto, ele aprendeu com seu erro, ele insiste. "Quando você está no topo, você deve suportar reveses, mas se levantar e continuar." Ele delegou as responsabilidades organizacionais dentro da clínica a outros. Agora, ele passa a maior parte do tempo tratando pacientes e encurta suas tardes.

Mas ele mal imagina se reformar aos 75 anos com um escalpelo e uma seringa. "A sala de operação é minha vida", diz ele. "Isso me mantém jovem."

Ele não mostra sinais de tremer ou balançar - "os próximos cinco anos serão cheios de ação". Ele está determinado a trabalhar enquanto puder - mesmo que sua filha Gloria pareça pronta para assumir como gerente de negócios da clínica, membro do conselho da empresa e fundadora de sua própria linha de cosméticos.

Mang se vê como um pioneiro - outros discordam.

Quando perguntado sobre o impacto do Dr. Mang em sua área, as opiniões divergem amplamente. Ele considera-se um pioneiro no mundo da cirurgia plástica e autor de obras-primas internacionais. No entanto, a Sociedade Alemã de Cirurgia Plástica, Reparadora e Estética (DGPRAEC) expressa uma visão mais modesta.

"O Sr. Mang não contribui com nenhum avanço ou publicações na área médica, nem treinamos cirurgiões plásticos na Alemanha ou no exterior, pelo que sabemos", explica o membro do conselho Nuri Alamuti. "Alex não pode ser descrito como um pioneiro nesse contexto." A fama de Mang, sugere Alamuti, é principalmente resultado de sua presença na mídia. Ele não atende aos critérios necessários para se tornar membro da sociedade.

Mang encolhe os ombros para tal crítica. "Haverá sempre pessoas ciumentas", diz, sorrindo. "É como política - você não pode estar 'no topo' e ser amado por todos." As associações profissionais alemãs na área de cirurgia plástica frequentemente lidam com divisões, ele acrescenta, então sua exclusão da DGPRAEC não o incomoda. "O sucesso fala por si", responde Mang.

"Apesar de sua exclusão de algumas associações profissionais, Mang continua a se ver como um pioneiro na cirurgia plástica."

"No entanto, quando confrontado com a falta de avanços ou publicações na área médica, Mang simply dismisses it as jealousy and emphasizes the power of his own success."

