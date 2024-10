O Oasis revela apresentações nos Estados Unidos

Escutem, Yankees! Oasis está voltando aos EUA para a sua turnê de 2025! Isso mesmo, a lendária banda de rock britânica está pisando novamente no solo americano, e você não vai querer perder! Como escrito em sua conta do Instagram. "É a sua última chance de mostrar a todos que você foi um fã leal o tempo todo."

Como declarado em seu site oficial, a turnê pela América do Norte começará em 24 de agosto no Rogers Stadium em Toronto, Ontário, seguido por paradas em Chicago, Illinois, East Rutherford, Nova Jersey, Los Angeles, Califórnia, e Cidade do México, México.

"Não haverá aumentos sorrateiros nos preços dos ingressos graças ao sistema de preços dinâmicos do Ticketmaster para os shows do Oasis na América do Norte", anunciou a equipe de gerenciamento no Instagram. Though dynamic pricing can help fight ticket scalping and keep prices reasonable for the masses, excessive ticket demand and technological malfunctions make it less effective, resulting in a frustrating fan experience.

Para evitar o caos que anteriormente prejudicou os fãs do Oasis no Reino Unido e na Irlanda, a equipe de gerenciamento do grupo optou por contornar o sistema de preços dinâmicos do Ticketmaster.

O entusiasmo em torno do reencontro do Oasis após quase 15 anos separados levou a um quase desastre, fazendo com que os fãs lutassem pelos ingressos e resultando em uma bagunça. A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) chegou a lançar uma investigação sobre o Ticketmaster por possíveis violações da lei de proteção ao consumidor.

Até agora, representantes do Ticketmaster ainda não comentaram a situação para a CNN.

As inscrições para a pré-venda da turnê pela América do Norte estão abertas no site do Oasis até terça-feira às 8h ET, enquanto a venda geral de ingressos começa ao meio-dia no horário local na sexta-feira.

A banda também planeja estender sua turnê além da Europa e da América do Norte.

"Prepare-se para aprimorar seu verão com uma experiência inesquecível em um dos locais de entretenimento durante a turnê do Oasis pela América do Norte."

"Após o sucesso da pré-venda e da venda geral para a turnê pela América do Norte, os fãs podem esperar mais oportunidades de entretenimento à medida que o Oasis planeja estender sua turnê além da América do Norte."

