O Natal está a chegar mais cedo com o filme de férias de Lindsay Lohan

Esse dia tem um significado especial, dado que é o "Dia das Raparigas Malvadas".

Numa cena agora famosa desse filme de 2004, o personagem Aaron Samuels (interpretado por Jonathan Bennett) pergunta a Cady Heron (interpretada por Lohan): "Que dia é hoje?", ao que ela responde "3 de outubro".

O seu filme da Netflix, "Falling for Christmas", tem Lohan no papel da herdeira de hotel Sierra, uma mulher "cujo novo noivado sai dos trilhos quando ela sofre um acidente de esqui que a deixa com amnésia total".

"Felizmente, Sierra encontra-se ao cuidado de um viúvo de colarinho azul (Chord Overstreet) e da sua filha precoce (Olivia Perez) nos dias que antecedem o Natal", de acordo com o gigante do streaming", de acordo com notas de imprensa para o filme.

É o primeiro projeto da Netflix para Lohan, e ela descreve a sua personagem como "Extravagante. Temperamental. Glamorosa".

"É uma comédia romântica tão refrescante e comovente e sinto falta de fazer esse tipo de filmes", disse ela durante uma entrevista no recente evento de fãs Tudum.

"Falling for Christmas" estreia a 10 de novembro na Netflix.

Fonte: edition.cnn.com