- O músico Dave Grohl reconhece paternidade fora do seu vínculo matrimonial.

Músico de rock icônico Dave Grohl expandiu sua família mais uma vez, desta vez fora de seus votos matrimoniais, como revelou no Instagram. O músico de 55 anos acabou de receber uma nova filha, de acordo com um comunicado que postou. Seu objetivo é ser uma "pessoa cuidadosa e prestativa" na vida dela.

Ao mesmo tempo, Grohl expressou seu profundo afeto pela sua esposa e pelos três filhos que eles têm juntos. Ele está ansioso para "reconstruir a confiança e garantir o perdão" deles. Ele também pediu privacidade para todas as crianças envolvidas. Grohl tem sido casado com Jordyn Blum (48) desde 2003, e eles têm três filhas, com idades de 10, 15 e 18 anos.

Anteriormente, Grohl ficou conhecido no mundo da música ao atuar como baterista da renomada banda de grunge Nirvana ("Cheira a Teen Spirit", "Vem Como Você É"). Após a saída da banda, Grohl formou os Foo Fighters, lançando seu décimo primeiro álbum de estúdio "Mas Aqui Estamos" em 2023. O álbum mergulha nas dificuldades pessoais após a morte do baterista Taylor Hawkins em 2022, também refletindo sobre diferentes estágios do luto.

