O momento ideal para adquirir um iPhone é frequentemente um tópico de interesse.

Próxima semana, a Apple está programada para lançar seus novos modelos de iPhone, incluindo o iPhone 16, com pré-vendas começando logo após o lançamento. No entanto, aqueles que puderem esperar um pouco mais poderiam potencialmente economizar uma quantia substancial, já que as tendências anteriores sugerem.

Pessoas interessadas em comprar o iPhone 16 podem pré-encomendá-lo quando for anunciado, mas adiar um pouco pode ser financeiramente benéfico. Os detalhes dos preços ainda não foram divulgados, mas é pouco provável que os modelos do iPhone 16 que estrearão em 6 de setembro sejam menos caros do que os atuais. Por exemplo, o iPhone 15 mais barato do ano passado custava cerca de 950 euros, enquanto o modelo Pro mais acessível custava cerca de 1200 euros.

Na Apple Store, os preços geralmente permanecem estáveis até o lançamento do modelo atualizado. Por outro lado, varejistas online de terceiros costumam atrair clientes com descontos logo após o lançamento dos novos iPhones, de acordo com o Guenstiger.de.

Redução de preço do modelo básico

O Guenstiger.de analisou a história de preços dos smartphones atuais da Apple e descobriu que os modelos padrão geralmente têm uma redução de preço mais rápida do que os modelos Pro. Isso pode ser devido à maior demanda pelos modelos Pro e à necessidade de impulsionar as vendas dos modelos padrão.

Após seu lançamento, o preço do modelo padrão caiu mais de 100 euros para 835 euros em um mês, representando uma redução de 12%. Após quatro meses, o modelo básico teve uma redução de preço de 20%, para 730 euros.

O iPhone 15 Plus, originalmente com preço de cerca de 1100 euros, teve uma redução de preço menor e mais lenta em seu primeiro mês, com uma queda de 8%. Um mês depois, o modelo grande padrão estava sendo oferecido por 975 euros, representando uma redução de 11%. Após seis meses, seu preço caiu mais de 20%, para 872 euros.

Duo Pro cai 22% após sete meses

O duo Pro manteve seu preço original durante o primeiro mês. No entanto, a versão menor do Pro viu uma redução de 10% após dois meses, enquanto a versão Max teve uma redução de 9%.

Aqueles que esperaram mais tempo puderam desfrutar de economias ainda maiores: após sete meses, ambos os modelos Pro estavam 22% mais baratos em relação a seus preços iniciais. O iPhone 15 Pro estava disponível por 935 euros em vez de 1200 euros, enquanto o Pro Max podia ser comprado por 1130 euros em vez de 1450 euros.

O Guenstiger.de sugere que o período em torno do "Black Friday" anual, em 29 de novembro, pode ser um momento ideal para comprar um iPhone 16 com desconto. Embora não fosse comum que os modelos mais recentes fossem oferecidos com descontos no ano passado, seus antecessores costumavam ter reduções significativas de preço. Isso pode ser devido ao evento de compras tradicionalmente americano antes do Natal. De qualquer forma, é sempre verdade que os preços dos modelos mais novos de iPhone causam uma queda nos preços dos modelos mais antigos.

