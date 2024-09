O modelo de topo do Apple Watch ocupa o trono na posição 10.

O Apple Watch 10 pode não ser completamente novo, mas suas ajustes notáveis o destacam, até mesmo fazendo o Ultra, mais caro, parecer ultrapassado.

Aproximadamente uma década atrás, a Apple lançou seu primeiro relógio, chegando às lojas mais tarde na primavera. A edição de aniversário foi muito antecipada, mas o Apple Watch 10 não atingiu as expectativas gerais. Ainda assim, oferece um valor incrível pelo dinheiro e supera o Ultra em alguns aspectos, apesar de seu preço alto.

A Apple escolheu preservar o design após dez anos, fazendo com que a décima geração pareça idêntica à primeira de perto. Até mesmo a variante de 42 milímetros voltou, embora limitada ao lado do caso mais longo. Anteriormente, a tela media apenas 1,5 polegadas, enquanto o Apple Watch 10 tem quase 1,8 polegadas.

Tela Maior que a do Ultra 2

Inicialmente, a variante de 42 mm era a opção de tamanho maior, com a variante menor medindo apenas 38 mm. Essa mudança começou com a Série 3, que apresentava tamanhos de 40 e 44 mm, seguida pelo Apple Watch 7 que oferecia modelos de 41 e 45 mm. Em contraste, o Apple Watch 10 vem em uma variante de 42 mm e um caso de 46 mm.

No entanto, o Apple Watch 10 não é o modelo maior disponível, já que o Ultra tem um tamanho de 49 mm. No entanto, o novo relógio exibe uma moldura de tela mais estreita, oferecendo um painel de 1,96 polegadas em um caso significativamente menor. A tela do Ultra 2 mede 1,92 polegadas, enquanto a do 9 é apenas 1,9 polegadas. O Apple Watch 10 também tem uma espessura de 9,7 mm, reduzindo seu tamanho em 1 mm e fazendo com que seja até 10 g mais leve, dependendo do modelo.

Estiloso e "extremamente" legível

Apesar de ter a maior tela do Apple Watch até agora, o dispositivo de teste do ntv.de de 46 mm não parece volumoso no pulso. A tela do 10º pode ficar ainda mais brilhante e permanece facilmente legível de um ângulo extremo sem desbotar significativamente. O vidro da cobertura da tela agora se estende mais para a moldura, e os cantos do caso ficaram mais arredondados, proporcionando pequenos prazeres visuais.

Foi introduzida uma opção de caso de titânio, que agora está disponível para ambos, o Watch 10 e o Ultra 2. Nessa variante, a tela é protegida por vidro de saphir, enquanto alternativas de alumínio mais baratas recorrem ao vidro Ion-X.

Apropriado para mergulho com snorkel

Uma melhoria insignificante para a maioria dos usuários é a introdução de um novo alto-falante projetado para reprodução de mídia. A qualidade do áudio é suficiente para podcasts ou áudio-livros se você não tiver seu iPhone ou AirPods. Durante ligações telefônicas, você também será melhor ouvido graças a um novo microfone equipado com isolamento de voz.

A Apple integrou recursos do Ultra 2 no Watch 10, como a exibição automática da profundidade e temperatura da água enquanto mergulhado. No entanto, o 10º é classificado apenas para seis metros, enquanto o Ultra 2 pode alcançar uma profundidade de 40 metros. Como resultado, o 10º pode não ser adequado para mergulhadores profundos, mas é adequado para praticantes de snorkel.

Novo Chip, mesma vida útil da bateria

À primeira vista, o novo chip S10 pode parecer impressionante, mas na prática, não há muita diferença perceptível. O mesmo se aplica à vida útil da bateria, que deve melhorar com o processador mais eficiente e a tela LTPO 3. No entanto, o novo modelo oferece uma duração de cerca de 18 horas, semelhante ao seu antecessor. O Ultra 2, mais grosso, pode durar o dobro, mas requer aproximadamente 60 minutos a mais para carregar até 80% em comparação com o Watch 10, que leva 45 minutos.

Uma nova característica significativa da série 10 é a detecção de apneia do sono, que agora está disponível no Ultra 2 e no Watch 9 com o watchOS 11. No entanto, essa característica não diferencia o Apple Watch 10 como um ponto de venda exclusivo.

Conclusão

O Apple Watch 10 não é uma razão convincente para que os proprietários existentes do Apple Watch atualizem se estiverem satisfeitos com seu dispositivo atual. As mudanças são mínimas. No entanto, aqueles que procuram um novo relógio ou estão considerando seu primeiro Apple Watch encontrarão um dispositivo capaz de quase igualar as capacidades do Ultra 2, com uma tela maior e a um preço menor.

