- O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália ainda não se rendeu no caso de Solingen.

O Ministro do Interior do Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), deixou claro no parlamento estadual de Düsseldorf que o suspeito do ataque fatal a facadas em Solingen não se entregou. Na verdade, um homem chamou a atenção de uma patrulha policial tarde da noite de sábado perto do local do crime, revelou Reul durante uma reunião conjunta das Comissões de Interior e Integração. Esse homem foi notado devido às suas ações e aparência, o que levou à sua prisão imediata.

Reul explicitamente alertou contra suposições sobre uma dica de uma agência de inteligência estrangeira sobre o suspeito sírio de 26 anos. "Os serviços de inteligência operam com base no trabalho investigativo, com fontes, com informantes", disse Reul. Qualquer especulação, mesmo que seja apenas boato, representa uma ameaça a esse trabalho.

Devido aos poderes investigativos do Procurador-Geral Federal, Reul não pôde revelar todos os detalhes, mas confirmou que a faca ensanguentada encontrada no centro da cidade provavelmente era a arma do crime. As supostas provas de vídeo estão sendo examinadas por especialistas do seu departamento e se alinham com a estratégia de propaganda do IS, acrescentou o Ministro do Interior.

Herbert Reul alerta contra islamofobia

"Devemos permanecer vigilantes contra a islamofobia", enfatizou ele. Atualmente, 185 suspeitos de islamistas residem em NRW, sob observação das autoridades de segurança. "O suspeito de Solingen não estava entre essas pessoas", disse Reul. Ele também não era conhecido pela polícia e não tinha histórico de crimes de segurança do estado. "Ninguém tinha ele na mira."

O Ministro do Interior de NRW analisou criticamente o debate sobre o fortalecimento das leis de controle de armas. "O suspeito de Solingen usou uma faca que muitas pessoas provavelmente têm em suas cozinhas", destacou. Carregar uma faca assim em público já é ilegal. "Ele não deveria ter sido permitido em público com ela", disse Reul. No entanto, nenhuma proibição teria impedido o ataque.

Atacantes não são desencorajados por proibições

"As pessoas, não as armas, matam pessoas", reiterou o ministro. Aqueles que pretendem causar danos provavelmente não se importam com quaisquer proibições. O que é mais importante é uma discussão informada e aprofundada sobre o equipamento necessário às autoridades de segurança.

No ataque suspeito de islamistas em Solingen, um perpetrador matou três pessoas e feriu outras oito com uma faca em um festival da cidade na sexta-feira à noite. O suspeito do ataque é o sírio de 26 anos, Issa Al H., detido em Düsseldorf.

Investigações em Solingen

A Procuradoria-Geral Federal está investigando-o, entre outras coisas, por homicídio e participação em uma organização terrorista, o Estado Islâmico (IS). O grupo assumiu a responsabilidade pelo ato e também publicou um vídeo de um homem mascarado, supostamente o perpetrador. O suspeito do ataque estava marcado para deportação para a Bulgária no ano passado, mas o processo falhou.

