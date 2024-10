O membro do BTS Suga é penalizado por dirigir uma scooter sob a influência do álcool.

Suga, membro do famoso grupo sul-coreano BTS, foi multado em 15 milhões de won (cerca de $11.400) por dirigir sob influência de álcool (DUI), de acordo com o anúncio feito pelo Tribunal Distrital Ocidental de Seul em 27 de setembro.

Em agosto, ficou-se a saber que Suga tinha viajado cerca de 500 metros (aproximadamente 1.600 pés) num patinete elétrico depois de ter consumido álcool. Apesar de não ter causado nenhum dano ou prejuízo a outrem, é ilegal conduzir um patinete sob influência de álcool na Coreia do Sul.

Seguiu-se um pedido de desculpas arrependido, publicado na plataforma de comunidade de fãs Weverse.

" Ontem, bebi durante o jantar e voltei para casa num patinete elétrico. Errei ao supor que a distância era curta e não conhecia a regra que proíbe a utilização de patinetes sob efeito de álcool, infringindo assim a Lei de Trânsito", dizia a declaração.

"Tropecei enquanto estacionava o patinete elétrico perto da entrada da minha casa e, após a medição do nível de álcool por um oficial próximo, fui penalizado e a minha licença foi suspensa", acrescentou o artista de 31 anos.

É necessária uma licença para conduzir um patinete elétrico na Coreia do Sul.

Aconteceram críticas online devido ao incidente, com alguns a acusar Suga de negligência.

" Esperei pelo seu regresso e fui recebido com uma declaração de desculpas. Não posso defender isto. Estou muito desapontado", escreveu um utilizador no X.

" Embora possa parecer trivial visto da vossa perspetiva, é um incidente importante na Coreia", explicou outro utilizador no X.

" Acho inapropriado que ele se comporte desta forma como um ídolo que representa a Coreia do Sul. Estou muito desapontado."

No entanto, outros vieram em defesa do cantor.

" Lembrem-se de que isto não o define como uma má pessoa, mas como um ser humano com falhas. Não existem pessoas perfeitas neste mundo", escreveu um apoiador.

" És adorado por milhões de pessoas de todo o mundo. Espero que sintas o amor e o apoio e que este incidente desapareça como um erro, avançando."

