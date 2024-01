O maior navio de cruzeiro do mundo é submetido a inspecções apenas algumas semanas antes da primeira viagem

O Icon of the Seas de 1.198 pés da Royal Caribbean, que deverá zarpar de Miami, Flórida, a 27 de janeiro de 2024, foi fotografado a chegar a Ponce, Porto Rico, para "inspecções regulamentares" no início desta semana.

"Vejam quem acabou de chegar esta manhã ao porto de Ponce, Porto Rico!" Michael Bayley, presidente e CEO da Royal Caribbean International, escreveu num post no Facebook partilhado na terça-feira.

Preparativos finais

"Nos próximos dias, muitas inspecções regulamentares, carregamento e descarregamento de equipamento, trabalhadores do estaleiro a regressar a casa, mais tripulação a chegar juntamente com um membro muito especial da tripulação."

O enorme navio de 20 andares, com capacidade para 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes, chegará a Miami a 9 de janeiro, de acordo com Bayley, que acrescentou que os preparativos estão "a correr bem".

O Icon of the Seas foi oficialmente entregue à Royal Caribbean no estaleiro Meyer Turku em Turku, Finlândia, a 27 de novembro de 2023.

O navio, que demorou 900 dias a construir, prepara-se agora para receber os passageiros para a sua viagem inaugural, uma viagem de sete dias pelas Caraíbas.

Maarten, México, St. Thomas e a ilha privada da Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay nas Bahamas, fazem parte do itinerário.

Quem estiver a bordo poderá desfrutar de uma série de características emocionantes, incluindo o maior parque aquático do mundo no mar, oito bairros e cerca de 40 bares e opções de refeições diferentes.

Lançamento muito aguardado

O Hideaway albergará a primeira piscina infinita suspensa do mundo no mar, enquanto a Chill Island albergará quatro das sete piscinas do navio e uma zona só para adultos. A Thrill Island terá um percurso de cordas/desafio que permite aos hóspedes balançarem-se a 154 pés acima do oceano, bem como um simulador de ondas FlowRider e um campo de mini-golfe.

"Hoje, estamos a celebrar mais do que um novo navio; é também a celebração do culminar de mais de 50 anos de inovação e sonho na Royal Caribbean para criar a derradeira experiência de férias", afirmou o Presidente e CEO do Grupo Royal Caribbean, Jason Liberty, durante uma cerimónia no estaleiro em novembro.

A última aparição do navio surge depois de a estrela do futebol argentino Lionel Messi ter sido nomeada como o seu ícone oficial.

De acordo com um comunicado da empresa de cruzeiros, Messi, que foi nomeado Atleta do Ano da revista Time para 2023, participará da celebração de nomeação do navio no final deste mês.

O Icon of the Seas tem atraído muita atenção desde que foi revelado em outubro de 2022, e nem toda a atenção tem sido positiva.

'Reação incrível'

Em julho passado, uma imagem colorida da sua secção de popa tornou-se viral, com alguns utilizadores a classificarem-na como uma "monstruosidade" e um "monte de decadência".

No entanto, os especialistas sugeriram mais tarde que esta reação não era particularmente invulgar.

"As imagens dos navios da Royal Caribbean têm frequentemente suscitado fortes reacções", disse o especialista em cruzeiros Stewart Chiron à CNN Travel quando questionado sobre a reação em agosto.

"As reacções negativas ao Icon of the Sea são evidentemente de não-cruzeiristas. A imagem atual é bastante colorida e retrata um navio com muitas opções. As respostas positivas superam de longe as outras".

Contactado pela CNN na altura, um porta-voz da Royal Caribbean não comentou as reacções à imagem, mas sublinhou que o Icon of the Seas tinha recebido uma "reação incrível", que levou à semana de maior volume de reservas na história da empresa.

O Icon of the Seas tira o título de "maior navio de cruzeiro do mundo" ao Wonder of the Seas, outro navio da frota da Royal Caribbean, que mede 1.188 pés de comprimento e tem 18 decks.

Karla Cripps e Jacopo Prisco, da CNN, contribuíram para este artigo

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com