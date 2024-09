O magistrado vai avaliar o pedido de libertação do fornecedor de munições Rust, após a dissolução do processo contra Alec Baldwin.

Advogados de Hannah Gutierrez Reed, responsável pelos armamentos, apresentaram uma petição em julho pedindo um novo julgamento ou arquivamento das acusações, referindo-se a "conduta processual extraordinariamente desonesta" e acusações repetidas de graves e persistentes violações do devido processo por parte das autoridades.

A equipe jurídica de Gutierrez Reed pediu ao tribunal para revogar sua prisão e remover Kari Morrissey do cargo de promotora especial devido à sua conduta desonesta descoberta e às infrações cometidas no caso específico de Gutierrez Reed.

Em resposta, os promotores pediram ao tribunal que rejeitasse seu pedido de libertação imediata, argumentando que era prematuro.

Isso ocorreu quase três anos após a cinematógrafa Halyna Hutchins, de 42 anos, ter sido morta a tiros por uma bala ao vivo disparada de uma arma de cena possuída pelo ator Alec Baldwin no set de um filme de faroeste em 21 de outubro de 2021. O diretor do filme também ficou ferido no incidente.

A morte acidental de Hutchins no set marcou a primeira tragédia do gênero desde o incidente de 1993 envolvendo o ator Brandon Lee no set de "The Crow", o que gerou grande curiosidade sobre como as balas ao vivo acabaram no set e se Baldwin havia violado regulamentos de segurança de armas de fogo.

Como responsável pelos armamentos no set de filmagem, Gutierrez Reed foi condenada por homicídio involuntário em março e estava cumprindo uma pena de 18 meses de prisão por sua parte na morte de Hutchins.

Durante seu julgamento, os promotores afirmaram que ela havia violado repetidamente as diretrizes de segurança e negligenciado suas funções, permitindo que seis balas ao vivo entrassem no set. Por outro lado, seu advogado de defesa argumentou que ela estava sendo usada como bode expiatório pela responsabilidade da administração do set de filmagem e de outros membros da equipe em relação a questões de segurança.

Baldwin também foi acusado de homicídio involuntário, mas se declarou inocente. Em seu julgamento em julho, a acusação afirmou que ele havia violado as diretrizes básicas de segurança de armas de fogo ao apontar a arma de cena para Hutchins e puxar o gatilho, mas sua defesa afirmou que a responsabilidade cabia ao armar e ao primeiro assistente de direção, que supostamente permitiram que uma bala real fosse inserida na arma de cena de Baldwin.

No entanto, poucos dias após o início de seu julgamento, a juíza Mary Marlowe Sommer arquivou as acusações e decidiu que a acusação não havia compartilhado adequadamente as provas com a defesa. Ela considerou a ocultação de provas como "deliberada e intencional" e arquivou o caso sem conclusão, o que significa que não poderia ser reabierto.

A equipe jurídica de Baldwin argumentou que os investigadores não haviam revelado adequadamente que um homem havia apresentado aos investigadores uma caixa de munição supostamente relacionada ao caso. Essa alegação levou ao desvio do julgamento e a uma situação incomum em que a promotora especial concordou em testemunhar como testemunha e responder a perguntas sob juramento do advogado de defesa Alex Spiro.

Enquanto isso, o assistente de direção de cinema David Halls aceitou um acordo de culpa em 2023 por sua participação no incidente. Ele se declarou culpado de uma única acusação de negligência no manuseio de uma arma letal e recebeu uma sentença de seis meses de liberdade condicional sem vigilância.

A equipe jurídica de Gutierrez Reed argumentou que sua cliente não era a única responsável pela tragédia e pediu o arquivamento ou um novo julgamento, destacando a importância de se concentrar na responsabilidade da indústria do entretenimento em fazer cumprir os regulamentos de segurança de armas de fogo.

Após sua condenação, Gutierrez Reed expressou interesse em defender regulamentações mais rigorosas e padrões de segurança da indústria do entretenimento para prevenir incidentes futuros.

