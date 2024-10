O lendário ator John Amos, conhecido pelos seus papéis em "Good Times" e "Roots", faleceu aos 84 anos.

Foster conversou com a CNN por telefone em 21 de agosto, revelando que Amos havia falecido em Los Angeles por causas naturais. Além disso, o filho do ator, Kelly Christopher Amos, compartilhou uma declaração emocionada por e-mail que dizia:

"Com grande tristeza, informo o falecimento de meu pai. Seu coração era incrivelmente bondoso e cheio de ouro... Ele era amado globalmente. Muitos fãs consideravam-no seu pai na televisão. Ele viveu uma vida plena. Sua influência continuará através de suas brilhantes realizações na televisão e no cinema como ator."

Nascido e criado em East Orange, Nova Jersey, Amos descobriu sua paixão por esportes, especialmente futebol, após se apaixonar pelo jogo na Colorado State University.

Amos graduou-se com um diploma em trabalho social, mas fez progresso no futebol profissional com testes nos Kansas City Chiefs, Denver Broncos e na Liga Canadense de Futebol dos British Columbia Lions.

Em um vídeo compartilhado pelos Chiefs, Amos descreveu-se de forma humorada como "um jogador de futebol da escola secundária ligeiramente melhor do que a média".

"Minha ambição única era jogar futebol profissional", disse Amos no clipe. "Parecia a maneira ideal de escapar da situação econômica em que pareceu que estávamos presos."

Apesar de ter sido dispensado pelo treinador dos Kansas City Chiefs, Hank Stram, que lhe disse "Você não é um jogador de futebol, é um jovem que está jogando futebol", Amos passou para o trabalho social e a redação publicitária em Nova York.

Eventualmente, Amos passou para a atuação, conseguindo o papel de Gordon "Gordy" Howard em "The Mary Tyler Moore Show", o que lhe abriu caminho para Hollywood.

Após papéis menores em bem-sucedidos programas de televisão dos anos 70 como "Love American Style", "Sanford and Son" e "The New Dick Van Dyke Show", Amos chamou a atenção como James Evans Sr., o pai severo em "Good Times".

Em uma entrevista de 2020, Amos discutiu a saída da popular série após dois anos devido a desentendimentos com escritores brancos sobre como a família negra no centro do programa era retratada.

"Senti que tinha uma compreensão mais profunda do que deveria ser uma família negra e como um pai negro deveria agir do que nossos escritores brancos, que não tinham representação negra", disse Amos. "Sua percepção do que deveria ser uma família negra e como deveria ser um pai negro era radicalmente diferente da minha."

Após o sucesso de "Good Times", Amos interpretou Toby, a versão adulta do escravo Kunte Kinte, na minissérie indicada ao Emmy "Raízes" em 1977.

"Reconheci que esse papel teria um impacto profundo em mim como ator e em um nível humano", Amos lamentou à revista Time em 2021. “Ele marcou a resolução de todas as concepções equivocadas e papéis estereotipados que eu havia enfrentado e suportado.”

O papel em "Raízes" aproximou Amos da atriz Leslie Uggams, com quem havia colaborado anteriormente em seu programa de variedades da CBS nos anos 60.

Amos estrelou em vários papéis icônicos ao longo dos anos, incluindo o dono de restaurante de comida rápida Cleo McDowell no filme de comédia de 1988 "Coming to America" e seu sequência de 2021.

Recentemente, Amos esteve envolvido em problemas familiares após surgirem alegações de maus-tratos a idosos e preocupações com a saúde de membros da família.

"Para todos os meus fãs adorados, quero que saibam que estou em boa saúde", declarou Amos na época. "Nunca precisei de cuidados intensivos e nunca enfrentei uma situação de vida ou morte."

A carreira de atuação de Amos ao longo das décadas lhe trouxe grande fama, com muitos fãs considerando-o seu pai na televisão, proporcionando-lhes horas de entretenimento. Após seu papel em "Coming to America" e sua sequência, Amos continuou a procurar novas oportunidades na indústria do entretenimento, com o objetivo de continuar cativando o público com seu excepcional talento.

