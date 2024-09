O juiz defende que a EPA tome medidas adicionais devido aos potenciais perigos relacionados ao flúor na água da torneira.

Juiz Edward Chen expressa incerteza sobre a correlação direta entre os níveis padrão de fluoreto adicionados à água e a queda do QI de crianças, mas reconhece que uma acumulação de evidências indica um potencial risco desnecessário. Como resultado, ele obriga a Agência de Proteção Ambiental (EPA) a diminuir esse potencial risco, sem ações específicas.

Essa decisão acrescenta à controvérsia em torno de uma intervenção amplamente celebrada como uma das maiores conquistas da saúde pública do século 20. O fluoreto reforça o esmalte dos dentes e minimiza cáries substituindo minerais perdidos durante o desgaste normal, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Recentemente, uma agência federal declarou, com confiança moderada, que a exposição a níveis elevados de fluoreto pode estar associada à redução do QI em crianças. O National Toxicology Program chegou a essa conclusão com base em exames envolvendo níveis de fluoreto mais do que o dobro do limite sugerido para água potável segura.

A EPA, parte do processo, argumentou que a influência do fluoreto em níveis de exposição mais baixos remainedia incerta. No entanto, a EPA está obrigada a manter uma distinção entre o limiar de segurança e o limiar de exposição. Se essa margem for insuficiente, o agente representa um risco, de acordo com o julgamento de 80 páginas do juiz Chen, lançado na terça-feira.

"Em suma, o perigo à saúde em níveis de exposição na água potável dos EUA é suficiente para justificar a intervenção regulatória pela EPA" de acordo com a lei, ele concluiu.

Jeff Landis, porta-voz da EPA, afirmou que a agência estava analisando a decisão sem oferecer mais comentários.

Em 1950, as autoridades federais endossaram a fluoretação da água como medida preventiva contra cáries dentárias, mesmo após o lançamento de pasta de dente com fluoreto no mercado.

Embora o fluoreto venha de várias fontes, a água potável é a principal fonte para a maioria dos americanos. Segundo estatísticas do CDC, cerca de 65% da população dos EUA recebe água fluoretada atualmente.

Desde 2015, as autoridades federais de saúde recomendam um nível de fluoretação de 0,7 miligramas por litro de água. Antes disso, a faixa superior recomendada era de 1,2 miligramas por litro. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu um limite máximo seguro de fluoreto para água potável em 1,5 miligramas por litro.

Em separado, a EPA manteve uma regra de longa data de que os sistemas de água não devem ultrapassar 4 miligramas de fluoreto por litro de água. Essa regulamentação visa prevenir a fluorose óssea, uma condição potencialmente incapacitante caracterizada por ossos mais fracos, rigidez e desconforto.

No entanto, estudos nos últimos 20 anos levantaram preocupações sobre um problema diferente: a ligação entre o fluoreto e o desenvolvimento cerebral. Os pesquisadores questionaram o impacto em fetos em desenvolvimento e bebês que poderiam ingerir água usada para preparar fórmula para bebês. Estudos em animais sugeriram que o fluoreto poderia afetar a neuroquímica, o funcionamento das células e as regiões do cérebro responsáveis pelo aprendizado, memória, pensamento racional e comportamento.

O processo, iniciado no Tribunal Distrital dos EUA em São Francisco em 2017, viu a Food & Water Watch como principal ré

