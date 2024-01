O jogo 'Hogwarts Legacy' parece introduzir a primeira personagem trans de 'Harry Potter'

Um novo jogo de vídeo muito aguardado, que se passa no universo "Harry Potter", parece incluir uma personagem transgénero, o que seria a primeira vez que tal acontecia no franchise.

"Hogwarts Legacy" é um jogo de ação em que os jogadores exploram a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a aldeia vizinha de Hogsmeade, o Beco Diagonal e outros locais emblemáticos dos livros e filmes.

Durante uma missão no jogo, os jogadores conhecem Sirona Ryan, proprietária do bar Three Broomsticks em Hogsmeade.

Embora a personagem não diga especificamente que é transgénero, uma linha do seu diálogo leva os jogadores a tirar as suas próprias conclusões:

"Não o via há anos quando ele apareceu há uns meses", diz Sirona sobre um goblin que o jogador está a perseguir. "Mas ele reconheceu-me imediatamente. O que é mais do que posso dizer de alguns dos meus colegas de turma. Demoraram um segundo a perceber que eu era uma bruxa e não um feiticeiro".

O jogo será lançado na sexta-feira, mas os jogadores de algumas plataformas tiveram acesso antecipado, e já foram revelados pormenores sobre o jogo por jornalistas de videojogos e streamers.

Os jogadores e os fãs repararam definitivamente no pormenor e alguns ridicularizaram a escolha do nome da personagem, que, segundo eles, tem um tom decididamente masculino. Outros referiram que o nome "Sirona" remete para uma deusa celta da cura e do renascimento.

A revelação de uma personagem trans é particularmente digna de nota devido à controvérsia em torno das opiniões da autora de "Harry Potter", JK Rowling, sobre as pessoas transgénero. Embora Rowling tenha dito que apoia as pessoas transgénero, também expressou ideias essencialistas de género e criticou os principais movimentos de defesa dos direitos dos transgéneros.

"Quando se abrem as portas das casas de banho e dos vestiários a qualquer homem que acredite ou sinta que é uma mulher (...) então abre-se a porta a todo e qualquer homem que queira entrar", escreveu Rowling num ensaio de 2020 em que defendia as suas opiniões.

No mesmo ensaio, ela disse que se recusava a "curvar-se perante um movimento que, na minha opinião, está a causar danos demonstráveis ao tentar erodir a 'mulher' como classe política e biológica".

Rowling também é conhecida por acrescentar periodicamente comentários ou contexto ao cânone de Harry Potter. Até agora, ela não comentou sobre o personagem de "Hogwarts Legacy".

Os comentários de Rowling no passado atraíram críticas de actores de "Harry Potter" , como Daniel Radcliffe, e dividiram profundamente o vasto fandom de "Harry Potter". Os fãs debatem regularmente quanto e quando devem investir no franchise, tendo em conta as opiniões de Rowling.

Este debate também se tem gerado em torno do jogo de vídeo "Hogwarts Legacy".

"Sabemos que os nossos fãs se apaixonaram pelo Mundo Mágico e acreditamos que se apaixonaram por ele pelas razões certas", disse o diretor do jogo, Alan Tewe, ao IGN. "Sabemos que se trata de um público diversificado. Para nós, trata-se de garantir que o público, que sempre sonhou em ter este jogo, tenha a oportunidade de se sentir bem-vindo. Que têm aqui uma casa e que é um bom sítio para contar a sua história."

A CNN contactou a Warner Brothers Games para comentar o assunto.

Fonte: edition.cnn.com