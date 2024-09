O jogador de futebol profissional Brett Favre está atualmente a lutar contra a doença de Parkinson.

Em uma audiência judicial sobre alegações de mau uso de fundos de bem-estar no Mississippi, o ex-astro do NFL Brett Favre anunciou publicamente seu diagnóstico de doença de Parkinson. Meios de comunicação de todo o país cobriram a situação. Favre foi chamado para depor devido a suspeitas de desvio de $77 milhões do programa Temporary Assistance for Needy Families, que deveria ajudar famílias carentes no Mississippi. Apesar de não estar sob investigação, Favre falou sobre seu investimento em uma empresa de biotecnologia que acreditava estar desenvolvendo um medicamento revolucionário para combater trauma cerebral.

Favre então compartilhou seus registros médicos, declarando: "Mesmo que seja tarde demais para mim - fui recentemente diagnosticado com Parkinson - esse assunto é importante para mim", disse ele. A lenda do NFL encerrou sua carreira em 2011, anunciando sua aposentadoria em 2008 e 2009 antes de retornar ambas as vezes.

O futebol é culpado por seus problemas de saúde?

Se os problemas neurológicos de Favre podem ser ligados à sua carreira no futebol ainda é incerto. Em 2022, o campeão do Super Bowl de 1997 relatou ter sofrido "milhares" de concussões durante sua carreira de 20 anos na NFL. "Se seus ouvidos zumbem e você vê estrelas, é uma concussão", explicou Favre durante uma entrevista no "Today Show" em 2018. "E se isso é uma concussão, tive centenas, talvez milhares, durante minha carreira, o que é bastante preocupante".

Brett Favre é casado com Deanne Tynes e tem duas filhas adultas, Breleigh e Brittany. Esta última lhe deu um neto durante seu tempo como quarterback, tornando-o o único avô na NFL na época. A cobertura da mídia da audiência judicial de Favre também mergulhou em seu investimento na empresa de biotecnologia, com foco em seu potencial para combater trauma cerebral devido a lesões relacionadas ao futebol. Apesar de seus desafios de saúde, o amor de Favre pela entretenimento estendeu-se além do futebol, já que ele frequentemente aparecia em talk shows para discutir vários tópicos.

