As Instagram ajusta como permite que menores utilizem sua plataforma, quase três anos após a grande exposição "Facebook Papers", que gerou preocupação generalizada sobre os potenciais perigos da plataforma para jovens usuários.

As medidas atualizadas visam encaminhar os adolescentes para buscar supervisão adulta através do aplicativo. Após a atualização, o Instagram automaticamente implementará as novas configurações da "conta de adolescente" para usuários com menos de 18 anos. Usuários com 16 e 17 anos terão a opção de retornar às suas configurações preferidas, mas aqueles entre 13 e 15 anos precisarão do consentimento dos pais para fazer essa mudança.

As configurações da "conta de adolescente" são uma expansão de mais de 30 ferramentas de saúde mental e monitoramento parental que a Meta introduziu anteriormente, como prompts de tempo limite e restrições a "conteúdo inadequado", como publicações sobre transtornos alimentares. Apesar dessas ajustes anteriores, a empresa tem sido consistentemente criticada por colocar uma carga excessiva de segurança nos pais e, às vezes, nos próprios adolescentes. Ferramentas de monitoramento parental, por exemplo, dependiam de que os adolescentes informassem voluntariamente aos pais que estavam no aplicativo.

A Meta voltou a estar sob intenso escrutínio após um ex-funcionário do Facebook, Arturo Bejar, testemunhar perante um subcomitê do Senado em novembro que os executivos mais altos da Meta, incluindo o CEO Mark Zuckerberg, tinham ignorado por anos os avisos sobre o impacto negativo dos adolescentes em suas plataformas.

Acusações recentes contra a empresa também alegam que Zuckerberg ativamente atrapalhou iniciativas de bem-estar para adolescentes, ignorou intencionalmente contas de usuários menores de idade e permitiu predadores infantis.

Em uma audiência do Senado em janeiro, Zuckerberg se desculpou publicamente com as famílias que afirmaram que seus filhos foram prejudicados pelas mídias sociais.

A Meta afirma que suas recentes modificações são direcionadas para abordar as principais preocupações dos pais: com quem seus adolescentes estão se comunicando online, o conteúdo ao qual são expostos e se seu tempo está sendo usado de forma produtiva.

A renovação da "conta de adolescente" do Instagram implica que as contas de jovens usuários, tanto novas quanto existentes, serão automaticamente definidas como privadas e apresentarão as opções de mensagem mais rígidas. As configurações revisadas permitirão que os usuários adolescentes recebam mensagens apenas de pessoas com quem já estão conectados. O Instagram também restringirá quem pode marcar adolescentes em fotos ou mencioná-los em comentários apenas às pessoas que eles seguem.

Além disso, os adolescentes serão colocados nas configurações de controle de conteúdo mais rígidas do Instagram. Esse ajuste minimiza os tipos de "conteúdo sensível" que os adolescentes podem ver em sua página de Explorar e em Reels, como publicações que promovem procedimentos cosméticos.

O Instagram começou a implementar essa estratégia em uma forma menos abrangente no início deste ano.

Os usuários adolescentes também receberão lembretes encorajando-os a sair após passar 1 hora por dia no aplicativo. À noite, das 22h às 7h, o aplicativo será automaticamente alternado para "modo sono", silenciando notificações e enviando respostas automáticas às mensagens diretas.

O Instagram planeja aplicar essas mudanças nas contas de adolescentes em vários países, incluindo os EUA, a partir da próxima semana.

O aplicativo também lançará novas funcionalidades em sua ferramenta de supervisão parental, permitindo que os pais monitorem as mensagens recentes entre seu adolescente e outros usuários, definam limites de tempo diários para o uso do Instagram pelos adolescentes, bloqueiem os adolescentes de usar o Instagram à noite ou durante períodos designados e vejam os tópicos que seu adolescente selecionou para exposição de conteúdo no aplicativo.

As mudanças esperadas serão implementadas para todas as contas de adolescentes nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália nas próximas 60 dias, seguidas por uma distribuição internacional mais ampla ao longo deste ano e do próximo.

No entanto, a eficácia de algumas dessas modificações pode ser diminuída por uma realidade simples: a Meta não pode verificar definitivamente se o monitorador adulto é realmente um pai, em vez de um amigo ou conhecido mais velho. A Meta não realiza verificação parental formal, mas depende de indicadores como a data de nascimento do usuário adulto e o número de outras contas que eles supervisionam para determinar sua elegibilidade para supervisionar uma conta de adolescente.

A Meta tem sido criticada por sua falha em prevenir proativamente que menores falsifiquem sua idade para contornar as restrições de segurança ao criar novas contas.

A empresa afirma que está desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial para identificar potenciais contas de adolescentes com datas de nascimento de adultos incorretas.

