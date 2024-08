- O indivíduo inala o cheiro dos fatos de banho.

Após uma interrupção de duas décadas na franquia "Baywatch", os fãs podem novamente se reconectar com os guardas-vidas do litoral de Malibu, incluindo os atores que os trouxeram à vida. A atriz Nicole Eggert (nascida em 1970), que interpretou Summer Quinn por duas temporadas, lançou uma nova série intitulada "After Baywatch: A Sunlit Moment" (disponível no Hulu nos EUA), reunindo mais de 35 ex-integrantes do elenco para compartilhar suas recordações dos bastidores. Entre eles, Jeremy Jackson (nascido em 1980) cativa os espectadores com suas revelações.

Antes de atingir a puberdade, Jackson tinha apenas 10 anos quando se juntou ao elenco de "Baywatch", interpretando o filho do personagem de David Hasselhoff (agora com 74 anos), Mitch Buchannon. Durante sua adolescência, cercado por sex symbols como Pamela Anderson (que fará 58 anos) e Carmen Electra (52), Jackson foi assolado por impulsos hormonais que o levaram a ações questionáveis.

Na nova minissérie, Jackson compartilha episódios em que invadia secretamente os trailers de suas colegas femininas e cheirava seus biquínis descartados após as filmagens. "Passar pela puberdade em 'Baywatch' foi uma provação", ele reflete na série documental. "Eu era muito jovem para namorá-las, mas velho o suficiente para me apaixonar por elas." Irresistivelmente, ele recorda: "Então, eu frequentemente entrava nos camarins das mulheres depois das filmagens e pegava seus biquínis sujos". Eggert era sua principal musa.

No entanto, as transgressões de JSON não pararam aí. No seu último ano no show, entre 1998 e 1999, Jackson encontrou conforto nas drogas e ficou viciado em metanfetamina. "Uma noite, Hasselhoff perguntou: 'Você fuma maconha ou algo assim?'", ele lembra. "Por um momento, fiquei pasmo: 'Meu Deus, eles desconfiam que eu estou fumando maconha?' Eu nunca poderia confessar a verdade. O que eles pensariam?" Agora, ele confessa: "Quando você fica sem dormir por cinco dias, se injetando de metanfetamina, e alguém olha nos seus olhos e pergunta: 'Ei, você está bem?' é o auge do sofrimento".

Seguiram-se abuso de substâncias e brigas. Em 1999, o ano em que "Baywatch" chegou ao fim, Jackson foi algemado devido a ofensas relacionadas a drogas. Ele passou 90 dias na prisão e acabou procurando ajuda em uma clínica de reabilitação. Mas sua sobriedade não durou muito. Em 2005, ele foi preso novamente, desta vez por supostamente montar um laboratório de metanfetamina em sua casa. Dez anos depois, em 2015, Jackson acabou de volta à prisão, acusado de agredir um homem em Los Angeles.

Inicialmente exibido entre 1989 e 2001, "Baywatch" contava as aventuras de uma equipe de guardas-vidas corajosos salvando vítimas afogadas enquanto lutavam privadamente com seus envolvimentos românticos. "After Baywatch: A Sunlit Moment" recolhe seus momentos mais memoráveis e histórias dos bastidores. Coproduzida por Nicole Eggert, que recentemente revelou seu diagnóstico de câncer de mama em dezembro de 2023, a atriz está atualmente em boa saúde, segundo a "People" magazine. A série documental tem sido um refúgio tranquilo para ela, ajudando em sua recuperação e mantendo seu vínculo com seus filhos.

