- O indivíduo a viu como o elemento crucial

Apesar de ter chegado à segunda tentativa, Eric Stehfest (35) não conseguiu se tornar o Dschungelking em "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (último episódio). Ele foi eliminado no dia 14, primeiro via RTL+ e depois na televisão linear da RTL. Desta vez, ele mostrou mais diplomacia e ambição do que em sua primeira visita ao acampamento dois anos atrás, conquistando o maior número de estrelas nos Dschungeltests e sendo aclamado como forte candidato. Sua decepção era evidente durante sua saída, mas agora ele tem uma nova perspectiva sobre seus antigos colegas, elogiando-os em uma entrevista ao spot on news.

Você já superou sua eliminação da selva?

Eric Stehfest: Sim, completamente. Estou flutuando na nuvem nove, aproveitando a vista.

Não ficou surpreso que foram os outros que votaram em você?

Stehfest: Fiquei surpreso quando percebi algumas pessoas discutindo a indicação entre o anúncio e a votação. Se é dito que ninguém precisa sair se ninguém escolher alguém e apenas as verdadeiras lendas chegam à final, por que indicar alguém? Tive medo de me envolver na conversa porque é um assunto sensível. Para tomar uma decisão tão grande e arriscada, você precisa ser forte e ficar fiel a si mesmo. Não deve trocar medos e fazer planos, o que acaba sabotando todo o processo.

Você teria considerado indicar alguém?

Stehfest: De jeito nenhum. Principalmente porque todos tiveram a chance de continuar. Era esse o ponto.

O que você acha da sua declaração anterior que chamava aqueles que votaram em você de "ratos"?

Stehfest: Não assinaria isso agora que tive tempo para refletir. Também tive alguns momentos maravilhosos com Elena e Danni, que não foram mostrados na televisão. Aprendi a apreciá-los durante esses momentos, o que foi legal. Podia ver que seu medo de desperdiçar tempo no acampamento da selva, mesmo sem chance de vencer, foi o que desencadeou sua raiva e rejeição. Assim, era mais fácil eliminar alguém que você pode até gostar um pouco.

Você viu Gigi Birofio desde sua saída, como anunciado?

Stehfest: Não nos encontramos, mas você pode ver pelo Instagram do Gigi que ele está muito ocupado (risos). No entanto, estamos em contato por mensagens e ele ainda tem um fraco por mim. E claro, eu retribuo seu carinho.

Você escolheu Elena e Georgina para a prova. Eles assumiram que era por causa de seu estilo de vida luxuoso.

Stehfest: Quanto ao seu estilo de vida luxuoso: eu simplesmente não estou acostumado com isso. Muitas conversas giravam em torno de suas propriedades, férias e champanhe. Se eu me permitir luxos, prefiro mantê-los em baixa escala - essa é a minha cara. Foi às vezes desafiador para mim porque não podia contribuir para suas conversas. Meus últimos anos foram bastante exigentes com dois filhos.

Foi essa a sua principal razão para indicar eles?

Stehfest: Tanto Elena quanto Danni me disseram várias vezes que queriam me ver na final ou esperavam por uma forte final. Pensei: "Talvez elas tenham medo de homens e não sejam tão fortes quanto dizem quando estão contra uma mulher." Sabia que Georgina é uma verdadeira força. Ela não só fala, ela age. Pensei: "Ok, Elena, veja se você pode se medir contra a mulher mais forte." Isso acabou sendo o duelo mais forte que poderíamos ter tido.

Durante o show, ficou claro que você estava se concentrando no autocontrole. Como você se preparou para o acampamento da selva nesse sentido?

Stehfest: Acho que não precisei me preparar para o autocontrole. Tenho meu diagnóstico de TDAH há seis meses e estou tomando remédios para isso. Mudou minha vida significativamente. As pessoas podem pensar que sou apenas uma criança hiperativa que não ouve, mas não é esse o caso. É desafiador ficar focado e interagir com os outros. No show, você podia ver que eu estava muito composto por dentro, do que me orgulho. Agora fica evidente que o autocontrole foi a chave para minha campanha na selva com sucesso.

Você diria que foi mais você mesmo durante sua segunda visita à selva?

Stehfest: Eu ainda era eu antes. As pessoas viram as lutas que enfrentei com meu TDAH e lidando com isso, mas isso ainda era eu e honesto. Foi por isso que o incidente de recusa do exame aconteceu. Mas agora as pessoas viram a diferença e eu sou agora prova na TV de que o TDAH deve ser levado a sério.

Se você interpretar "maior" literalmente, então foi definitivamente devorar o cérebro. Foi tão colossal e improvável - nenhum outro indivíduo na Terra teria consumido isso naquele tempo. Era tão grande quanto um Big Mac, que pelo menos tem um sabor agradável, mas mesmo isso é desafiador de terminar em um minuto. O maior desafio em um sentido figurado... Você pode visualizar a mente de uma pessoa com TDAH como um acampamento da selva: muitos vozes, em conflito umas com as outras, para frente e para trás, amizade um momento e hostilidade no outro - nada fica constante. É desafiador confiar em alguém. E foi isso que enfrentei continuamente, enquanto ainda mantendo minha autenticidade. Isso foi o maior desafio.

Saindo do acampamento com a declaração, "Eu fui apenas Stehfest.", seu sobrenome serve como um lema de vida para você, de que maneira?

Stehfest: O potencial para interpretação é infinito. Antes de estabelecer uma base sólida na vida, você precisa suportar várias quedas, e eu suportei. No entanto, agora eu fico firme, inabalável no meu afeto por mim mesmo e pelo meu parceiro. Isso é o que me define. O sobrenome é o código.

